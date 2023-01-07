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降血壓藥「脈優」回收600萬顆 藥商：尚未取得投訴樣本

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
食藥署公告回收「脈優錠」兩批號共600萬顆，藥商暉致醫藥表示，希望投訴民眾可以提供混有異物的藥錠，以進行化驗，及早釐清異物內容。圖／食藥署提供
食藥署公告回收「脈優錠」兩批號共600萬顆，藥商暉致醫藥表示，希望投訴民眾可以提供混有異物的藥錠，以進行化驗，及早釐清異物內容。圖／食藥署提供

食藥署今公告「脈優錠」回收，藥商暉致醫藥表示，為堅持產品品質，以最嚴謹的態度主動向食藥署提出預防性回收計畫，針對醫療機構、藥局及藥商通路進行批號 FR3135 和 FT2343 「脈優錠5毫克」藥品的預防性回收措施，以確保民眾的用藥安全，並提醒民眾，若有任何用藥疑慮，建議回診諮詢醫療專業人員，切勿自行停藥或換藥。

暉致醫藥指出，經初步調查顯示，該批號藥錠留樣品和生產過程未發生任何偏差事件，至今也未收到任何關於此藥品的類似事件。

暉致醫藥日前與投訴民眾在消基會現場勘驗投訴藥錠，但因無法取得混有異物的藥錠，目前無法確認異物為何，將會持續與投訴民眾保持溝通，希望投訴民眾可以提供此藥錠，以進行化驗，及早釐清異物內容。

暉致醫藥聲明如下：

確保民眾用藥安全 是暉致醫藥的首要堅持

暉致主動針對「脈優錠 5 毫克」疑似混有異物之相關批號採取預防性回收措施

一、針對先前使用者投訴關於「脈優錠 5 毫克」藥錠中混入異物之事件，暉致醫藥初步調查結果顯示，該批號藥錠的留樣品和生產過程未發生任何偏差事件；迄今為止，未收到任何關於此藥品的類似事件。

二、日前本公司與投訴者於消基會現場勘驗投訴之藥錠，但因尚無法取得混有異物之藥錠，故目前無法確認此異物為何。暉致將持續與投訴者保持溝通，希望投訴者能提供此藥錠，以利進行化驗，及早釐清異物內容。

三、產品品質是暉致的首要堅持，因此本公司以最嚴謹的態度，主動向主管機關提出預防性回收的計畫，針對醫療機構、藥局及藥商通路進行批號 FR3135 和 FT2343 「脈優錠 5 毫克」藥品的預防性回收措施，以確保民眾的用藥安全。

四、提醒民眾，若有任何用藥疑慮，建議回診諮詢醫療專業人員，切勿自行停藥或換藥。

食藥署公告回收「脈優錠」兩批號共600萬顆，藥商暉致醫藥表示，希望投訴民眾可以提供混有異物的藥錠，以進行化驗，及早釐清異物內容。圖／食藥署提供
食藥署公告回收「脈優錠」兩批號共600萬顆，藥商暉致醫藥表示，希望投訴民眾可以提供混有異物的藥錠，以進行化驗，及早釐清異物內容。圖／食藥署提供

消基會 食藥署

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