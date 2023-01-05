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新英國小神農計畫10年新起點 台灣光罩從台灣好基金會手中接棒認養

聯合新聞網／ 台北訊
圖片/台灣好基金會提供
圖片/台灣好基金會提供

10 年磨一劍，2022 年，神農計劃在新英國小邁入新起點。2013年台灣好基金會柯文昌董事長開始推動神農計畫，在苗栗認養了第一所非山非市的小學──新英國小，10年後，在進入2023年前，台灣光罩加入神農計畫行列，接棒認養新英國小，啟動新英國小2.0版神農新校田！

12月30日上午台灣好基金會董事長柯文昌、台灣光罩慈善基金會董事長吳國精一起到苗栗新英國小開新田，兩位董事長爺爺與學生們共同栽種青心大冇、臺茶12號、臺茶18號三品種茶苗。接著由四年級學生小茶藝師奉茶，讓董事長爺爺品茗校田種植的三款茶，體驗從栽種到茶文化完整系列，最後，為重新打造的四季菜田校田揭牌，並一起享用學校營養午餐，品嘗神農計畫提供的有機蔬菜。

台灣好基金會董事長柯文昌開心表示：「感謝新英國小的大力支持，讓神農計畫的想法創建可在此開始實驗，讓計畫可擴展到屏東、新北、花蓮、台東縣市。我個人認為台灣因四面環海的環境，擁有發展有機島的條件，我期待將來50年、100年後夢想能成真，我個人留下一些小小的貢獻，也寄望小小朋友們未來繼續貢獻。」

台灣光罩慈善基金會董事長吳國精提到，「台灣光罩擇定與已經發展近10年的台灣好基金會神農計畫合作，希望能夠站在巨人肩膀上學習，在公益路上走的更快更遠，深耕苗栗在地。台灣光罩的社會責任以回應社會需求為主，鼓勵全體員工種植福田，多多行善、引發更多善行、善法，透過每年公司盈餘提撥經費，投入社會影響力，發揮一塊錢最大效益。期待未來建立一個社會責任的有效模式，提供更多企業參考。」

圖片/台灣好基金會提供
圖片/台灣好基金會提供

2013年台灣好基金會柯文昌董事長開始推動神農計畫，在苗栗認養了第一所非山非市的小學──新英國小，以有機飲食、土地教育與家鄉認同為架構，透過食農教育為非山非市的小學，帶入創新教育的資源。新英國小，是第一所加入神農計劃的小學，10年來，師生們練就有機蔬菜栽植的真本事，轉化跨領域課程設計，多次獲獎。新英國小李淑媛校長上任後，盤點地方資源與文化，擇定以「貓裏紅」紅茶做為新英國小校定課程主題，同時積極的為孩子們整合從種植到品茗一系列茶文化課程。2022年，在台灣好基金會引薦下，「台灣光罩慈善基金會」接手認養新英國小。

柯文昌董事長很欣喜台灣光罩慈善基金會接棒認養新英國小，柯文昌表示「土地教育只有落實在日常生活，成為生命的價值與對故鄉的認同，才能永續，透過神農計畫邀請更多企業界的好朋友一起回鄉鎮共好，讓改變擴散，是我們共同的夢想。台灣光罩的加入讓神農計畫正式跨入下一個10年，用更系統的知識、更深度的文化、更縝密的社區網絡，協助新英國小發展食農教育。」

圖片/台灣好基金會提供
圖片/台灣好基金會提供

台灣光罩發跡於竹科，在2021年時，台灣光罩的總部搬至竹南科學園區，落腳竹南，深耕苗栗，同年7月正式成立台灣光罩慈善基金會，除了支持神農計畫，在苗栗地區也支持了多所偏鄉學校多元課程補助計畫。

校田2.0委託貓裡小學團農老師陳淑慧規劃設計，除在校園階梯空間建置專業茶田種植區，並將原四季作物校田區重新打造成一處適合學童農事操作及具景觀休憩的地方。貓裡小學團的農老師們也會持續豐沛學校食農教育內容，扮演學校推動的食農教育好夥伴。

神農計畫希望邁入下一個10年，繼續把每一個幼苗定植在肥沃的校田上，也把快樂定植在孩子們成長的過程裡。

英國 食農教育 小學 認養 夢想

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