台中好宅隨到隨辦　即日起全面網路申請

文／ 台中市政府 提供

台中好宅隨到隨辦申請112年1月1日起取消紙本申請，有承租需求的民眾可至台中市社會住宅17租網站 （https://17zu.taichung.gov.tw/Portal ）線上申請登記候補，歡迎多加利用。 圖／台中市政府 提供
台中好宅隨到隨辦申請112年1月1日起取消紙本申請，有承租需求的民眾可至台中市社會住宅17租網站 （https://17zu.taichung.gov.tw/Portal ）線上申請登記候補，歡迎多加利用。 圖／台中市政府 提供

為響應環保、落實無紙化政策及數位化政府，台中市住宅發展工程處表示，台中好宅隨到隨辦申請112年1月1日起取消紙本申請，全面改為網路申請，民眾可至台中市政府網站參考操作流程懶人包。如有不會申請或沒有電腦的民眾，可於週一至週五的上班時間至住宅處住宅服務科（西屯區文心路二段588號1樓）辦理，現場將有專人服務。

住宅處說明，台中市豐原區安康段一期、大里區光正段一期、南屯區精密機械科技創新園區、太平區育賢段一期及梧棲區三民段等5處好宅，日前已開放隨到隨辦常態受理申請作業，建立候補名冊，讓有租屋需求的民眾隨時可提出申請候補。

台中好宅隨到隨辦申請流程分為兩階段，第一階段針對欲申請社宅、房型、共同居住者先提出，如書件無誤住宅處將遞補序號，如有空房，住宅處將依序通知，完成第二階段財稅審查合格後入住，以達「先申請、後審查」便民服務。

住宅處表示，為避免民眾每年重複提出隨到隨辦申請，尚未遞補承租的隨到隨辦申請案件，於每年12月1日至31日辦理遞補意願調查，自112年起該意願調查也將配合無紙化及數位化政策，申請人可至台中市社會住宅17租網站表述遞補意願，如無遞補意願或已無需求者，可放棄遞補資格，遞補名冊將註記取消遞補資格。如有申請相關問題，可電洽住宅處住宅服務科04-2228-9111轉64601~64605。

歡迎有承租需求的民眾至台中市社會住宅17租網站線上申請登記候補，相關候補情形也可查詢。

台中市社會住宅17租網站（https://17zu.taichung.gov.tw/Portal

（台中市政府 廣告）

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