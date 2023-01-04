快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

加熱菸載具管一半？ 國健署：不易執行

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
多名朝野立委4日聚集於立院，共同協商「菸害防制法修法草案」。（直播截圖）
多名朝野立委4日聚集於立院，共同協商「菸害防制法修法草案」。（直播截圖）

菸害防制法修法大轉彎，不再控管加熱器（載具）了？國民黨立委林為洲4日於立院指出，目前大家的共識為「嚴加納管加熱器」，但最新修法版本仍不願納管。國健署署長吳昭軍解釋說，加熱器屬於電子產品，衛生機關沒有審查的能力。時代力量立委陳椒華呼籲，不該就此非撒手不管，更質問「是否有人施壓」？吳昭軍強調，「沒有受到任何壓力」。

加熱器納管急轉彎

菸害防制法修正草案4日於立院第四度進行協商，國民黨立委林奕華說，菸害防制法修法的政院版本為「一開一禁」（禁止電子煙、開放加熱菸），她本來是支持「雙禁」，但現在已經退一步，並要求嚴格納管加熱菸，上次協商也達成「要嚴管加熱菸載具」的共識。然而，最新版本根本也沒有納管加熱器，為何衛福部態度有如此大的轉變？

吳昭軍回應說，目前法規已朝向加重處罰、管制吸菸場所等方式來防治菸害。但菸害防制法就是針對菸品進行管制，但載具則是電子產品，國健署沒有能力進行納管，也有執行上的困難，需要其他單位的協助，最後才決定採用原本的政院修法版本。

衛生機關說法不一

林為洲痛批，載具（加熱器）就是用來吸菸，「難道買加熱器會去當玩具嗎？」，堅持嚴管納管加熱器的立場。他也說，菸害防制法原本有規定，加熱器進口需要經過評估報告與審查，但現在卻說有執行上的困難，直呼「（衛福部）根本是自打嘴巴」，質問「到底有沒有能力審查」？

林為洲強調，加熱菸是新興的抽菸方式，對身體產生的影響仍不明，難道衛生單位就撒手不管嗎？吳昭軍回應說，「會審查」。林為洲再說，「現在又說會審查」，更質問「加熱菸到底會產生哪些化學物質？」吳昭軍回應說，「會產生相當多化學物質」，並會請相關廠商申請時，附上產生化學物質的資料。

籲責請審查人士

時代力量立委陳椒華指出，就目前資料來看，美國食藥署（FDA）是有納管加熱菸載具，而衛福部只管菸草，卻不管載具，就是在「戕害國民的健康」。她更指出，如果主管機關沒有執行能力，可以責請專業審查人士，而非政策大轉彎不納管加熱器，她更質問「是否有人施壓，要講出來給國民一個交代。」

民進黨立委蘇巧慧緩頰說，今天主要的爭議圍繞在「加熱菸載具」，但無論如何共識仍是「載具都是要被管理」，只是要如何寫進條文，讓衛福部能與其他部門合作，並依循各部會的專業來進行管理。

放任加熱菸廣告橫行

林奕華則強調，管理也有消極與積極的差別，而我們的訴求就是要「積極管理」。她說，如果條文未能嚴加納管加熱器，加熱器不被視為菸品，就不受到20歲以下能購買、廣告限制等禁令，而「宣傳加熱器就等於是替加熱菸作廣告」，最後形成加熱菸廣告橫行市面的亂象。

吳昭軍說，「我們並沒有不管理（加熱器）」，因為菸彈本身沒有燃燒就不危害，是在載具的燃燒產生的氣體，會對其中的化學物質進行審查，其他部會也會進行加熱器的審查，沒有審查過的加熱器沒有辦法在市面上流通。他也進一步強調，「沒有受到任何的壓力」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

【更多精采內容，詳見

林為洲 衛福部 電子菸 禁菸

延伸閱讀

傳美方施壓修法開放加熱菸 林為洲批衛福部雞嘴變鴨嘴

林奕華接任副市長不需補選 王婉諭評估2024年挑戰區域

轟徐巧芯「噁心死了」 何孟樺批她為林奕華沒收補選背書

林為洲提修法：假論文被判定確定，終身不得參選

相關新聞

加熱菸載具管一半？ 國健署：不易執行

菸害防制法修法大轉彎，不再控管加熱器（載具）了？國民黨立委林為洲4日於立院指出，目前大家的共識為「嚴加納管加熱器」，但最新修法版本仍不願納管。國健署署長吳昭軍解釋說，加熱器屬於電子產品，衛生機關沒有審

年前護照申辦爆量 領務局增開櫃檯舒緩人潮

隨國境解封及春節連假將至，大批民眾欲申辦護照。為強化收件速度及舒緩人潮，外交部領務局除擴大服務空間，也增加3個取號櫃檯及...

蘇貞昌證實開春後每人發6000元 低收入戶春節前再加發

行政院長蘇貞昌、蔡英文總統昨天先後宣布將以發現金方式「還稅於民」，蘇揆上午到嘉義縣視察曾文水庫水情，指出1400億元將發放全民，共享經濟成果，預計每人發6000元，下午邀地方政府商量，最快農曆過年前加發低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，每月入帳。

網路電商賣獸鋏 動保團體籲農委會依法下架開罰

現行民眾可在社群媒體與電商平台買到捕獸鋏，但多個動保團體今天舉行記者會指出，依據動物保護法、野生動物保護法，捕捉動物的獸...

原來長這樣…關西仙草綠葉變黑金 不能沒有九降風

在台灣仙草已經成為人人皆知的食材，舉凡在炎炎夏日來碗仙草冰、冰涼回甘的仙草茶，又或者是在冷冷寒冬中那一碗濃稠使人暖胃的燒仙草。但大家可能都只知道仙草的製成品，而少有民眾看過仙草原本的樣貌以及種植的過程。

國家公園草創推手王鑫教授辭世 營建署哀悼

前台灣大學地理環境資源學系王鑫教授，今年1月1日辭世，享壽79歲。內政部營建署今發新聞稿表示哀悼。營建署長吳欣修表示，王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。