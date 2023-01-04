加熱菸載具管一半？ 國健署：不易執行

菸害防制法修法大轉彎，不再控管加熱器（載具）了？國民黨立委林為洲4日於立院指出，目前大家的共識為「嚴加納管加熱器」，但最新修法版本仍不願納管。國健署署長吳昭軍解釋說，加熱器屬於電子產品，衛生機關沒有審查的能力。時代力量立委陳椒華呼籲，不該就此非撒手不管，更質問「是否有人施壓」？吳昭軍強調，「沒有受到任何壓力」。

加熱器納管急轉彎

菸害防制法修正草案4日於立院第四度進行協商，國民黨立委林奕華說，菸害防制法修法的政院版本為「一開一禁」（禁止電子煙、開放加熱菸），她本來是支持「雙禁」，但現在已經退一步，並要求嚴格納管加熱菸，上次協商也達成「要嚴管加熱菸載具」的共識。然而，最新版本根本也沒有納管加熱器，為何衛福部態度有如此大的轉變？

吳昭軍回應說，目前法規已朝向加重處罰、管制吸菸場所等方式來防治菸害。但菸害防制法就是針對菸品進行管制，但載具則是電子產品，國健署沒有能力進行納管，也有執行上的困難，需要其他單位的協助，最後才決定採用原本的政院修法版本。

衛生機關說法不一

林為洲痛批，載具（加熱器）就是用來吸菸，「難道買加熱器會去當玩具嗎？」，堅持嚴管納管加熱器的立場。他也說，菸害防制法原本有規定，加熱器進口需要經過評估報告與審查，但現在卻說有執行上的困難，直呼「（衛福部）根本是自打嘴巴」，質問「到底有沒有能力審查」？

林為洲強調，加熱菸是新興的抽菸方式，對身體產生的影響仍不明，難道衛生單位就撒手不管嗎？吳昭軍回應說，「會審查」。林為洲再說，「現在又說會審查」，更質問「加熱菸到底會產生哪些化學物質？」吳昭軍回應說，「會產生相當多化學物質」，並會請相關廠商申請時，附上產生化學物質的資料。

籲責請審查人士

時代力量立委陳椒華指出，就目前資料來看，美國食藥署（FDA）是有納管加熱菸載具，而衛福部只管菸草，卻不管載具，就是在「戕害國民的健康」。她更指出，如果主管機關沒有執行能力，可以責請專業審查人士，而非政策大轉彎不納管加熱器，她更質問「是否有人施壓，要講出來給國民一個交代。」

民進黨立委蘇巧慧緩頰說，今天主要的爭議圍繞在「加熱菸載具」，但無論如何共識仍是「載具都是要被管理」，只是要如何寫進條文，讓衛福部能與其他部門合作，並依循各部會的專業來進行管理。

放任加熱菸廣告橫行

林奕華則強調，管理也有消極與積極的差別，而我們的訴求就是要「積極管理」。她說，如果條文未能嚴加納管加熱器，加熱器不被視為菸品，就不受到20歲以下能購買、廣告限制等禁令，而「宣傳加熱器就等於是替加熱菸作廣告」，最後形成加熱菸廣告橫行市面的亂象。

吳昭軍說，「我們並沒有不管理（加熱器）」，因為菸彈本身沒有燃燒就不危害，是在載具的燃燒產生的氣體，會對其中的化學物質進行審查，其他部會也會進行加熱器的審查，沒有審查過的加熱器沒有辦法在市面上流通。他也進一步強調，「沒有受到任何的壓力」。

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