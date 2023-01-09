2022年消費者網路使用行為與滿意度調查結果公布 中華電信奪19項冠軍

中華電信摘下「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」共19項冠軍。 圖／中華電信提供

超高速網路時代來臨，網路的上/下載頻寬、網路安全服務、網路穩定度成為消費者挑選網路服務關鍵。根據東方線上最新的「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」，中華電信榮獲家用寬頻及行動服務共19項冠軍，穩坐網路體驗最佳品牌。

國內家用寬頻上網總用戶數持續成長，已於2022年底突破650萬大關，在國人「與疫共存」的兩年間，不僅網路需求大幅提升，日常生活已與網路密不可分。

為進一步瞭解台灣民眾對於網路使用的行為，EOL東方線上消費者研究集團，在2022年10月26日至2022年11月8日間，針對家用寬頻及行動網路進行使用行為與滿意度調查，根據台灣人口結構進行抽樣，共計回收1068份有效様本。

中華電信HiNet 光世代 高速寬頻網路表現最佳

結果發現，在對家中寬頻網路的滿意度與品牌形象變化題目中，今年各家業者在多項指標滿意度，皆較前一年有所成長，可能與高網速下網路體驗提升有關；值得注意的是，中華電信是唯一在所有指標均成長的家用寬頻業者。

調查家中寬頻在101M以上用戶網路體驗滿意度，發現「中華電信HiNet 光世代」在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等13項指標均領先其他品牌。

中嘉寬頻整體表現雖僅次於中華電信，但各指標與中華電信HiNet 光世代的差距多在10%以上，凱擘大寬頻Kbro則位列第三。

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中華電信5G行動網路體驗NO.1，忠實呈現客戶體驗

行動網路最怕使用時卡卡，NCC歷年數據顯示，5G使用者自2020年開台以來已突破600萬，根據5G行動門號用戶對自家業者的網路評價調查，發現中華電信5G是消費者心中表現最佳的行動網路業者。

中華電信5G榮獲消費者對行動網路服務滿意度6項指標NO.1，包括「語音通話品質」、「行動上網品質」、「遊戲APP連線速度」、「影音APP連線速度」、「客戶服務滿意度」及「整體服務滿意度」皆由「中華電信5G」奪冠。

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值得信賴的網路品質 是決定品牌價值的關鍵

除了滿足網路速度外，家用寬頻用戶對於網路服務還有什麼需求呢？從調查結果顯示，有近兩成的家用寬頻用戶未來想更換業者，「HiNet光世代」成為他們心中首選網路服務業者。細究這些想要換到HiNet光世代的消費者轉換理由，通常對家中網路穩定度不佳、上傳速度較慢、既有寬頻業者客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾。

綜上所述，HiNet光世代之所以能在家用寬頻網路各項指標中奪冠，除了網路穩定度和品牌形象佳外，也與其上傳速度、網路穩定度、障礙解決速度的優秀表現有關。

這個結果也顯示，當網路成為和水電一樣的民生必需品，「值得信賴網路品質」將是決定品牌價值的關鍵，如何繼續精進技術水平、優化上網體驗、完善客服、即時回應並解決問題，是各家網路業者爭取消費者認同的重點。

家用寬頻用戶使用困擾(TOP15) 。 圖／中華電信提供

超高速網路時代來臨

本此調查也發現，隨著網速提升，民眾使用網路行為也出現變化，近兩年來前五大利用寬頻從事的網路行動都是：線上觀賞影視節目、使用即時通訊軟體、收發E-MAIL、網路購物、參與網路社群等。

此外，玩網路遊戲、用網路硬碟備份或分享資料、線上學習或遠距教學、開直播或看直播、線上會議均較去年有明顯成長。而在疫後時代居家辦公、居家學習需求也隨之增加，網路使用者對網路速度的要求也急遽增加，去年63.2%家用寬頻用戶家中網路下載速率不到100M，今年已經突破半數(50.6%)家中網路下載速率達101M以上，顯見更好的網路體驗需求，促動「超高速網路時代」來臨。

用戶常透過家用寬頻從事的活動。 圖／中華電信提供

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