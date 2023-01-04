《菸害防制法》修法條文爭議多 第四度協商今登場

《菸害防制法》長達15年未修正，行政院於立法院上會期提 出修正草案，修法重點除了對傳統菸品的加嚴限制外，更聚焦在非傳統菸品的管制方式，但因修法條文爭議眾多，自法案審峻至上週朝野第三次協商結束，各黨團委員對條文共識幾乎沒有交集。立委林為洲今日將針對保留條文召開第四次黨團協商，要求國健署針對「納入管制加熱菸載具及其必要組合條文」，重新提出修正版本，並於今天（一月三日）提交委員會，尋求朝野立委共識。

立委建議明訂一年緩衝期 國健署：需時間盤點子法

上週協商有民進黨籍立委提出修正動議，內容將警示圖文及禁止加味菸等條文明文要求「自公布後一年施行」，形同僅給予業者一年的緩衝期時間因應，國健署當時回應立委提案指出，因內部仍需時間盤點相關辦法之修訂，建議可待辦法完成後再公告施行日期。因此，自國健署說明可得知，其在母法菸害防制法通過後尚需時間修正所牽涉之相關子法，倘若通過委員提案的修正動議，主管機關恐怕得更早完成辦法訂定，否則將會壓縮業者的因應時間，甚至導致業者無法在規範的一年緩衝期內將市場上現有菸品全數更換至新版警示圖文，並進行供應鏈調整及印刷變更作業，恐造成觸法疑慮。

菸品及載具定義不清 立委意見與政院版條文相歧

非傳統菸品的管制方式則是另一個修法重點，為此，行政院在草案中就針對非傳統菸品新增用詞定義。立法說明中寫到，世界衛生組織認定非傳統菸品中，加熱菸符合菸品的定義，故定義為指定菸品，並連同載具一併納管。然而朝野立委認為法條中對諸多菸品名詞的定義不夠明確，且用詞不統一，擔心未來法規施行後可能造成民眾混淆；再者，朝野立委對於指定菸品載具是否應該納入菸害防制法規管以及如何規管提出不同意見，有委員提出菸品的定義是以「含尼古丁之天然菸草」為必要條件，電子載具若也要比照菸品規範，恐怕需要為此花費大量時間重新審視整體菸品定義！

除施行日期及菸品與載具定義外，其餘爭議條文還包括禁售重量低於15克以下菸品、警示圖文擴大至85%等。有立委在法案逐條審查時便質疑，衛福部訂定每包菸品販售不得低於15克的標準是否有足夠的科學證據。立法院法制局曾出具的報告中也指出，使用15克以下之細支菸的族群，平均年齡逾42歲，與立法理由中「為減少青少年使用」並不相符。因此，主管機關在第一次協商中，便建議該條不進行修正，但對於其他的爭議內容，仍維持原提案內容，並未進行更動。

禁止菸品公開陳列？ 國健署：考量社會型態不建議

另外，參考立法院公報委員會發言紀錄，有立委認為，法規禁止菸品廣告促銷，卻可以公開陳列在店裡最顯眼的地方，等同變相幫菸品打廣告，因此提案修法禁止菸品公開陳列。不過，也有立委認為，從防止青少年吸菸的角度出發，菸品陳列確實應該嚴格管制，但立法調整需要一步一步來，而非一步到位，若條文內容與現實生活有太大落差，民眾只會覺得立法院訂出來的法規與社會脫節。

衛福部對此則指出，考量到我國現行社會型態，擔心修法會對消費者、零售業者、銷售端造成衝擊，在實際施行上也會有很多困難，因此不建議將禁止菸品陳列納入法規規範中。目前的《菸害防制法》第十條，便已要求主管機關對於菸品或菸品容器在銷售端的展示進行規範，相關子法《販賣菸品場所標示及展示管理辦法》，正是因應販售的實際需求，由主管機關訂定，主要目的是提供消費者必要的品牌及價格資訊，而非例外允許業者進行菸品廣告行為。

儘管《菸害防制法》為本會期藍綠兩黨的優先法案，但適逢大選及選後內閣調整問題，立委們在面對爭議法案時，總是希望避免引起選民不滿，種種因素都會影響法案協商內容與進度，更仰賴衛福部與各黨團之間的溝通協調。

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