便利永續+1 加值影響力　全家與消費者共同打造行動解方

走進街角的全家便利商店，買瓶鮮奶、買個飯糰、收取貨品，你是否想過，這些滿足日常需求的消費，都可以成為一個個響應永續生活的選擇？原來「永續」不是件麻煩事，在最熟悉的「全家」，人人都能從生活消費開始建構理想的未來世界。2023年起，「全家」以「便利永續、你也+1」作為ESG主軸，希望和消費者攜手打造公平共好的產銷生態圈。

「全家」2023年以「便利永續 你也+1」作為ESG主軸，邀請社會大眾一起簡單方便響應永續生活。 攝影／張皓婷

食的永續吃得安心暖心 全民+1惜食行動

讓人吃得美味又健康，是「全家」一直以來不變的初衷，架上食品的標章，打破了一般人對便利商店食品的想像；從2019年開始，先從自有品牌的食品做起，由公正第三方單位－慈悅與穀研所加以認證符合「食品少添加」標準，率先取得Clean Label潔淨標章。

5年下來，架上已有超過75%的自有品牌鮮食獲得Clean Label標章，往上游溯源高達800項原物料也加以潔淨化，不僅社會大眾可以輕鬆買到少添加的潔淨食品，食品供應鏈上的廠商也能共享這些經認證的少添加原料，因此榮獲2022 TCSA台灣企業永續獎－永續供應鏈領袖獎的肯定。

全家連續5年推動Clean Label食品少添加，與供應商攜手打造少添加的食品產業鏈，從飲品、零食到鮮食都有取得認證。 攝影／張皓婷

全家連續5年推動Clean Label食品少添加，與供應商攜手打造少添加的食品產業鏈，從飲品、零食到鮮食都有取得認證。 攝影／張皓婷

除了在食品生產供應鏈創造革新，「全家」也一路轉動影響力到銷售端。每天下午五點之後，店內的鮮食多了「友善食光」的貼紙，帶著消費者一起來惜食，每月減少370噸食物浪費。

2019年「全家」用科技首創「時控條碼」的自動變價設定，鮮食到期前7小時打7折，建立友善食光的機制，開始反轉超商剩食問題；而後為了讓消費者輕鬆找到想要的商品，2021年「全家」在APP上建置「友善地圖」，讓惜食行動變得更便利，並擴大品項至部分生鮮蔬果和熟食區。2022年起，「全家」將友善食光行動結合種樹，讓減廢減碳的意象，更加具體化，目前已累計種了2千棵樹。

有了友善食光和友善地圖，民眾可以便利+1，一起為剩食議題盡一份力。 攝影／張皓婷

友善食光翻轉了社會對即期品的負面印象，買即期品並不等於貪小便宜，而是用優惠的誘因、便利的方式邀請全民珍惜食物，購買過程還有尋寶的樂趣。同時，「全家」也不忘回過頭來檢視剩食的源頭，2022年「AI鮮食訂購系統」正式上線，用AI大數據協助店長預測鮮食銷售量，不僅減少75%的訂購作業時間，亦再協助降低鮮食廢棄數量近1成。

通路帶頭串起循環經濟 翻轉固有便利觀

追求便利生活，往往難以避免產生一次性廢棄物，「全家」從自家的店舖出發，將簡單的循環行動帶進民眾生活中，包含導入咖啡循環杯、測試循環鮮食餐盒、推出全台店舖回收配客嘉網購循環包裝，現在消費者還可以自備容器，去全家店鋪的洗衣精補充站，落實環保生活。其中與台塑生醫合作的洗衣精智慧補充站，推廣無包裝日用品，2022年推出10店後，網友好評不斷，預計2023年持續擴大規模。此外，「全家」持續推動鮮食包材減塑、輕塑化，包含塑膠盒改為紙盒、塑膠上蓋改為封膜，2022年減塑超過百噸。

在未來減塑、零廢的趨勢下，「全家」在業界首先開啟創新的試驗，陪伴消費者體驗過去從未有過的循環服務模式。

助攻社會企業茁壯 用意義消費改變世界

不只是與消費者一起從日常落實環境永續，「全家」的創新行動還牽起了與社會企業的夥伴關係。社企的商品很好，但消費者要怎麼買到？「全家」發揮通路的力量，不僅採購、販售社企商品，更將優質的社企產品，開發成鮮食商品，像是使用鮮乳坊的牛奶作為原料的義大利麵、脆皮泡芙、Fami!ce霜淇淋等；或是使用芙彤園的在地香草作為原料的香蘭拿鐵、麵包等。

在「全家」可以買到許多社企的商品，民眾在一日三餐間就能發揮「用消費改變世界」的力量。 攝影／張皓婷

透過鮮食這個便利商店最差異化的產品戰場，「全家」能為社企商品投入更多的行銷資源，也讓消費者在一日三餐間，就能輕鬆簡單接觸進而認同社企推動的公平交易理念，串起從產地到餐桌的每一哩路。

目前「全家」合作的社會企業除了從鮮乳坊、芙彤園，亦包含鄰鄉良食、里仁、環海淨塑、配客嘉等，從商品到服務皆有，2022年的合作採購金額，超過1.8億元，六度獲得Buying Power社會創新產品及服務採購獎首獎肯定。

每一次的+1 都在加值永續影響力

便利商店不單是一個消費空間，「全家」進一步將消費力轉化成影響力，成為了串聯公益的平台，消費者除了可以在店內隨手零錢捐，還能透過FamiPort小額捐，在線上使用手機APP捐點數、捐款、認購物資，至今已累計協助超過35個公益團體與多元的社會議題。根據台灣公益團體自律聯盟2022年底發布的調查，全家APP目前為線上捐款人最常捐款的企業APP平台。

全家打造多元的公益模式，民眾可以用最便利的方式，透過線上APP投入公益。 攝影／張皓婷

從綠色生活到公益生活，「全家」還打開了消費者對共融社會的想像；與勝利基金會合作，打造出全台首間由身心障礙者提供服務的便利商店。透過混和障別的工作者、便利商店工作流程職務再設計、以及培訓輔導人員作為店長，截至2022年底雙北已經有7家店穩定營運，累積培力超過300位身心障礙者，2023年預計持續展店。

職務再設計的過程，套用到近年逐漸蔚為主流的DEI（多元、平等、共融）觀念，「全家」早在10年前開始與勝利基金會的合作，就有這樣的精神。以店舖烹調茶葉蛋的SOP為例，「幾顆蛋、幾包滷包、多少水」一般訓練流程只有簡單幾行字而已，在「全家」勝利公益便利店中，則為身心障礙夥伴特意拆解成為圖文並茂的10個流程，讓身心障礙者也能逐漸上手店內的日常工作。

一間小小的便利商店，也可以讓身心障礙者發揮專長、建立生活的自主性；改變過往看待身心障礙者的視角，我們就離友善包容的社會更靠近了一步；永續行動帶來的正向循環，也在日常實踐中一點一滴的累積成形，許多個人的+1，將形成一股巨大的力量，推動我們的社會前往理想。（倡議支持）

便利永續 你也+1