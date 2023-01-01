「2022中國信託邀請賽」吸引逾2,000人進場加油

錢珮芸力壓對手奪后冠 中國信託贊助選手盧曉晴拿下季軍

經過三天激戰，旅美好手錢珮芸（右）首度摘下「2022中國信託邀請賽」后座，由中國信託金控副董事長陳國世（左）頒發冠軍獎盃及新臺幣100萬元獎金。 圖／中國信託銀行 提供

今年壓軸高球賽事、總獎金新臺幣500萬元的「2022中國信託邀請賽」今（31）日在俗稱澄清湖球場的高雄高爾夫俱樂部精彩落幕，64位好手奮戰三日，最終由高球女將錢珮芸以總桿數219桿，從去（2021）年冠軍吳佳晏手中奪下后冠及新臺幣100萬元獎金；中國信託銀行贊助的好手盧曉晴表現亦相當亮眼，以三回合222桿抱回季軍，三輪賽事共吸引超過2,000人進場為選手加油，最終輪單日更有1,358位球迷現場觀戰，創下高雄高爾夫俱樂部成立以來單日、單一賽事最多觀賽人數。

賽後由中國信託金融控股公司副董事長陳國世頒發冠軍獎盃與獎金新臺幣100萬元，陳國世副董事長特別感謝所有支持這場球賽的球迷及賽事工作人員，共同打造高水準年度封關戰，不僅恭喜奪冠的錢珮芸，以精湛球技與絕佳抗壓性，贏得眾人掌聲，更對每位參賽選手表達敬意，讓大家看到一場如此精彩的高爾夫賽事。

總獎金500萬元的「2022中國信託邀請賽」精彩落幕，由女子高爾夫好手錢珮芸（右）奪下冠軍，中國信託金控副董事長陳國世（左）特別獻上祝福。 圖／中國信託銀行 提供

「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）盧曉晴首輪即展現強大企圖心，抓下三隻小鳥名列第二，雖第二回合遭遇亂流，第三輪展現不放棄的韌性，最終名列第三。她感謝中國信託銀行長期以來的贊助，在她遭遇低潮時給予支持，她表示澄清湖球場難度非常高，加上果嶺速度快，幸好長桿發揮不錯，不僅拿回名次也找回手感，幫助自己明年發揮得更好，同時也謝謝中國信託持續舉辦接軌國際的高球賽，讓選手有表現舞臺。封后的錢珮芸首輪第十洞打出雙柏忌位居第五，第二回合調整狀態回穩，緊追去年冠軍吳佳晏，最終輪抓下三隻小鳥，拿下「2022中國信託邀請賽」冠軍，從小在南臺灣長大的她返鄉揮出今年首冠意義非凡。

中國信託贊助女將盧曉晴表現優異，以總桿數222桿的佳績，奪得「2022中國信託邀請賽」季軍。 圖／中國信託銀行 提供

中國信託深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，長期推展高球運動，攜手企業夥伴、球場等有心投入人士，共同提升臺灣高爾夫軟、硬體；中國信託亦匯集職棒中信兄弟棒球隊、職籃新北中信特攻籃球隊力量，支持體育活動給予下一代機會與鼓勵，培養更多有實力的選手接軌國際，期盼有更多支持夥伴與中國信託同行，讓世界看見臺灣。

錢珮芸克服高雄高爾夫俱樂部的高難度挑戰，順利奪下「2022中國信託邀請賽」后冠。 圖／中國信託銀行 提供

邁入第11年的「2022中國信託邀請賽」，在政府逐步放寬防疫措施下，此次包括返鄉的臺灣旅外選手、台巡菁英及日本、泰國共64位高球女將同場比拚，大展精湛球技，賽後抽出最大獎逾新臺幣13萬元「臺北羅馬豪華商務艙來回機票」一張，由在地鄉親黃小姐幸運帶回家。「2022中國信託邀請賽」不僅選手搭建接軌國際的舞臺，更不忘落實企業社會責任，賽前舉辦「職業業餘配對賽」，捐贈新臺幣1,000萬元予中國信託慈善基金會「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」，提供弱勢孩童多元陪伴與在地特色課程、營養餐食等實質幫助。