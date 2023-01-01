快訊

尾牙摸彩抽到老闆…員工起鬨「捐出來」 下一秒讓眾人超傻眼

獨／菲律賓航管雷達故障 台灣南向9航班返航或轉降 星宇也受害

日本新年料理家鄉味：一碗「北海道式雜煮」

影／大陸航班入境採檢專案今上路

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
今天起至31日，自大陸（不含港澳）來台旅客都必須在機場實施唾液PCR採檢後才能入境，抵台乘客領取採檢用品。記者黃仲明／攝影
今天起至31日，自大陸（不含港澳）來台旅客都必須在機場實施唾液PCR採檢後才能入境，抵台乘客領取採檢用品。記者黃仲明／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布今天（1日）起至31日，實施大陸（不含港澳）航班入境旅客加強檢疫專案，自大陸來台旅客都必須在機場實施唾液PCR採檢後才能入境。政策實施後，廈門航空MF887班機成為首架抵達台灣的班機，機上84名乘客完成採檢後再依正常流程入境，旅客也贊成採檢。

廈門航空MF887班機於今天上午9時37分降落桃園國際機場，班機隨後滑行至D9停機坪停靠，機上84名乘客依序下機，部分旅客已完成入境檢疫系統健康申報，領取採檢用具後直接進行唾液PCR檢測，未完成申報作業者，由疾管署人員引導使用入境檢疫自助申報機，完成採檢者依一般入境流程通關入境。

桃機公司表示，配合大陸（不含港澳）航班入境旅客加強檢疫專案，由大陸返台之班機皆集中於D7至D9登機門，並規劃D7至D10之入境長廊作為入境採檢專用空間，藉此與其他地區入境航班做區隔，現場備有20格一般採檢區、2格嬰幼兒專用採檢區、檢體收集處及工作人員休息區，並設置多台入境檢疫自助申報機，以加速相關通關作業。

自廈門搭機返台的羅姓旅客指出，因常常出國，所以經常進行採檢，政府這樣做很好，並不會感到不方便，也會在家等待採檢結果出爐。但是大陸目前疫情嚴重，所以搭機前也就必須出示48小時內的核酸檢測陰性證明。

中央流行疫情指揮中心宣布今天起至31日，自大陸（不含港澳）來台旅客都必須在機場實施唾液PCR採檢後才能入境。政策實施後，廈門航空MF887班機成為首架抵達台灣的班機，機上84名乘客完成採檢後再依正常流程入境。記者黃仲明／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布今天起至31日，自大陸（不含港澳）來台旅客都必須在機場實施唾液PCR採檢後才能入境。政策實施後，廈門航空MF887班機成為首架抵達台灣的班機，機上84名乘客完成採檢後再依正常流程入境。記者黃仲明／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布今天起至31日，自大陸（不含港澳）來台旅客都必須在機場實施唾液PCR採檢後才能入境，首批抵台乘客排隊領取採檢用品。記者黃仲明／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布今天起至31日，自大陸（不含港澳）來台旅客都必須在機場實施唾液PCR採檢後才能入境，首批抵台乘客排隊領取採檢用品。記者黃仲明／攝影
由大陸返台之班機皆集中於D7至D9登機門，並規劃D7至D10之入境長廊作為入境採檢專用空間，現場備有20格一般採檢區、2格嬰幼兒專用採檢區、檢體收集處及工作人員休息區。記者黃仲明／攝影
由大陸返台之班機皆集中於D7至D9登機門，並規劃D7至D10之入境長廊作為入境採檢專用空間，現場備有20格一般採檢區、2格嬰幼兒專用採檢區、檢體收集處及工作人員休息區。記者黃仲明／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布今天起至31日，自大陸（不含港澳）來台旅客都必須在機場實施唾液PCR採檢後才能入境。記者黃仲明／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布今天起至31日，自大陸（不含港澳）來台旅客都必須在機場實施唾液PCR採檢後才能入境。記者黃仲明／攝影

航班 廈門

延伸閱讀

澳洲防疫政策轉彎 中國入境旅客須持陰性證明

大陸開放國門 這小國宣布禁止來自中國的旅客入境

大陸2022年電影總票房300億人民幣 較2019年少了一半

摩洛哥宣布將禁止中國旅客入境 避免病毒傳播

相關新聞

影／大陸航班入境採檢專案今上路

中央流行疫情指揮中心宣布今天（1日）起至31日，實施大陸（不含港澳）航班入境旅客加強檢疫專案，自大陸來台旅客都必須在機場...

長榮航勤不滿年終獎金差太多 集體大請假航班大亂

長榮海運員工年終獎金傳出最高有人領到52個月，長榮航空今年年終入帳為3個月，是去年的兩倍。但長榮航勤只有1個月，年終「差超大」，引發員工不滿，長榮航勤不少員工近兩日大請假，導致客貨機行李下不完，機場航班大亂，出入境航班都出現延遲半小時至3小時的狀況，今天截至上午9點，客貨機已逾16班誤點。

照片看歷史／1988年報禁解除 開放新報紙設立、紙張增至6張

1988年1月1日台灣報業開始邁入新紀元。政府正式解除報禁，接受新報紙設立登記，放寬報紙發行張數至六大張，同時准許增設印刷所地點，使我國報業史邁向一個新紀元。

2023名家新視野／林立青：尊嚴勞動洗刷街友汙名

盼用有尊嚴的勞動來改變弱勢人生。二○二一年疫情進入三級警戒，萬華成為風暴中心，街友等弱勢族群不只承受沉重的汙名和標籤，更...

聯合報一周大事12/25~12/31

27日：蔡英文總統召開國安高層會議，拍板義務役延長為一年，民國九十四年次的役男須依新規定服役。

小三通重啟在即 內政部政次陳宗彥赴金門視察整備情形

小三通重啟在即，內政部政務次長陳宗彥於昨日上午赴金門水頭港，分別至警政署高雄港務警察總隊金門港中隊及移民署金門國境事務隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。