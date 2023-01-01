影／大陸航班入境採檢專案今上路

中央流行疫情指揮中心宣布今天（1日）起至31日，實施大陸（不含港澳）航班入境旅客加強檢疫專案，自大陸來台旅客都必須在機場實施唾液PCR採檢後才能入境。政策實施後，廈門航空MF887班機成為首架抵達台灣的班機，機上84名乘客完成採檢後再依正常流程入境，旅客也贊成採檢。

廈門航空MF887班機於今天上午9時37分降落桃園國際機場，班機隨後滑行至D9停機坪停靠，機上84名乘客依序下機，部分旅客已完成入境檢疫系統健康申報，領取採檢用具後直接進行唾液PCR檢測，未完成申報作業者，由疾管署人員引導使用入境檢疫自助申報機，完成採檢者依一般入境流程通關入境。

桃機公司表示，配合大陸（不含港澳）航班入境旅客加強檢疫專案，由大陸返台之班機皆集中於D7至D9登機門，並規劃D7至D10之入境長廊作為入境採檢專用空間，藉此與其他地區入境航班做區隔，現場備有20格一般採檢區、2格嬰幼兒專用採檢區、檢體收集處及工作人員休息區，並設置多台入境檢疫自助申報機，以加速相關通關作業。