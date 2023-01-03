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畫面曝…桃園黑幫老大當街被狙殺 黑衣男見倒地仍補槍

鞋子破到不能補　偏鄉男童常吃泡麵果腹

文／ 中信慈善基金會 提供

受疫情及通貨膨脹影響，臺灣許多經濟不穩定的偏鄉家庭，面臨更大的生活壓力，為了生計，甚至過年也無法一家團圓。根據2022年「點燃生命之火」調查，近58%的偏鄉兒無法每天都見到爸媽，甚至有32.3%的偏鄉父母無法和孩子一起過年，阿將（化名）正是其中一例。立即捐款

阿將和親戚柚子（化名）是「點燃生命之火」扶助的孩童。阿將的父母離異後，一家靠年邁的阿嬤打零工維生。阿將住在偏遠山區，木造平房擠著十多口人，狹窄的客廳擺著一張床墊，是他和手足睡覺的地方。此外，家裡沒熱水器，阿將每天必須燒柴煮水，寒冬中家人才能洗溫暖的熱水澡，他和柚子穿的多是別人的二手衣，晚餐常是全家共吃一鍋泡麵和野菜。

柚子的晚餐常是全家十幾口人共吃一鍋泡麵和野菜。 圖／中信慈善基金會 提供
柚子的晚餐常是全家十幾口人共吃一鍋泡麵和野菜。 圖／中信慈善基金會 提供
　　

孩子知道家裡生計吃緊，平常就會分擔家務，幫阿嬤餵雞、撿柴或砍草。阿將一度擔心家裡沒錢讓他上國中，鞋子破了都不說，「每次出門買東西，都看到阿嬤的錢包裡沒有很多錢，沒關係！鞋子能穿就好。」就連想念爸爸時，他也能只撥通電話問：「爸爸你什麼時候回家？我想見你…」偏鄉孩子因為家庭困境，被迫獨立早熟的心境令人心疼。

阿將知道家裡沒錢，鞋子穿破了只說：「沒關係，還能穿就好。」 圖／中信慈善基金會 提供
阿將知道家裡沒錢，鞋子穿破了只說：「沒關係，還能穿就好。」 圖／中信慈善基金會 提供
　　

根據2022年「點燃生命之火」調查發現，偏鄉工作機會少，部分父母為生活只得離家工作，若把孩子託付給長輩照顧，更難給予關懷，因此近58%的偏鄉孩童無法每天都見到爸媽，32.3%的偏鄉父母無法和孩子過年，其中近41%是因為父母工作的因素，但有65.1%的孩子仍期待父母有更多時間陪伴他們，偏鄉家庭的憂愁情緒和年節將近的歡樂氣氛形成強烈對比。

阿將住在偏遠山區，家裡沒有熱水器，他每天得燒柴煮水，全家才能洗溫暖的熱水澡。 圖／中信慈善基金會 提供
阿將住在偏遠山區，家裡沒有熱水器，他每天得燒柴煮水，全家才能洗溫暖的熱水澡。 圖／中信慈善基金會 提供
　　

阿將與柚子是臺灣偏鄉孩童的縮影，透過「點燃生命之火」您可以捐款新臺幣3,000元認購一組年夜飯，捐款3,500元讓孩子有小紅包和年夜飯，讓他們在即將到來的農曆春節有一頓溫飽，感受年節的溫暖氣息，詳情請上網搜尋「點燃生命之火」，或上中國信託慈善基金會官網查詢，也可郵政劃撥捐款：財團法人中國信託慈善基金會／19933384。

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