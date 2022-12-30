你理財理你 三不一沒有原則防詐騙

樂齡族善用安養信託 專款專用建構財務安全

根據美國加州大學調查顯示，平均而言人到了60歲，最能真正體悟人生的目的，這與孔老夫子所說的「六十而耳順，七十從心所欲」不謀而合。60歲，黃金第二人生正要開始，這群樂齡族該如何為自己打造無憂的老後？

退休生活最害怕「沒錢」和「孤獨」

在中國信託銀行第一線服務人員分享「在分行，常會看到老人家獨自來辦事，有長輩提款後忘了把現金帶走，或是把身分證留在櫃檯，還有長輩每天都專程搭車來銀行，只為了要找人說說話。」每個人都會面臨老化的狀況，長輩在銀行遇到問題，會有熱心的行員協助解決，但若一個人在家、社交圈較封閉，又擁有相當資產的長輩，可能就會成為詐騙集團的目標。

專家教你識破「假投資、真詐騙」

退休後面對沒有收入的生活，理財其實更具挑戰，不少退休族會透過投資來增加財富，因此也頻傳詐騙集團透過數位工具或網路平台等，吸引銀髮族步步踏入詐騙話術與圈套中。據統計，金融詐騙申訴案，其中4成都是超過60歲以上的熟齡人士。

現今科技發達、詐騙手法日新月異，樂齡族面對資訊不對等、認知能力退化，加上人情包袱等挑戰，如何才能遠離陷阱、樂活到老？中國信託銀行建議長輩謹記「三不一沒有原則」：不露財、不輕信、不要交付印章或存摺，且在沒有確認之前，絕對不要匯款出去。

養老不求人，信託讓老年生活更安心

中國信託銀行提出活留存金三角理財概念，將人生財富需求及規劃做不同層次建議，同時提醒樂齡族，可善用近年來金管會大力推行的安養信託，對想要「養老不求人」的族群來說，也是很好的選擇。信託具有「信賴託付」、「專款專用」的特性，長輩們可以利用安養信託，預先規劃定期支付的生活費、醫療照護等開銷，主導自己的人生下半場；並設定由可信賴的親友，或是社福機構來擔任信託監察人，監督財務運用的狀況，讓老年生活更安心。

若煩惱弱勢家人日後無人照料，或擔心其財產被侵占，也可運用身心障礙信託，給家人永續的照顧和保障。同時，信託還可達到資產傳承的目的，長輩可透過信託預先規劃日後的財產繼承，讓自己辛苦一輩子累積的資產，可以按照自己的心意，安全地傳給下一代，避免手足為了分家產傷感情，或對遺囑的執行有爭議。

中國信託銀行專家提醒信託是一個很好的工具，避免我們在意識不清楚或被蒙蔽的情況下，被人隨意處分自己的財產；且動產或不動產都可以信託，受託人會依照約定的方式去處理財產，照顧自己也照顧家人。

圖／聯合報系 提供

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圖／中國信託 提供

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