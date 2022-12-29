228受害者張七郎遺族張玉蟬辭世 享耆壽94歲
228事件受害者張七郎與張果仁、張宗仁父子3人遭難冤死，張果仁遺孀張玉蟬昨天安詳離世，享耆壽94歲；鳳林基督長老教會今天發布訊息，將於明年1月6日下午舉辦感恩追思禮拜。
張玉蟬1929年出生，6歲就到張家當養女，因個性勤奮，深受張七郎夫婦疼愛，送她唸完高中畢業後，許配給張七郎三子張果仁醫師。
張七郎父子1947年4月罹難，當時張玉蟬只有19歲，為張果仁生下遺腹子，事發後陪著婆婆詹金枝留在老家鳳林鎮太古巢，拉拔孩子長大。
張七郎父子安葬在太古巢農園，開放民眾參觀，張玉蟬都會熱心接待，不少民眾對張玉蟬的印象就是慈藹面容、溫柔莊嚴。
家屬說，張玉蟬年紀大，身體逐漸衰退，多次進出醫院治療，昨天上午安詳辭世。
鳳林基督長老教會貼文指出，張玉蟬姊妹從6歲到94歲都一直留在老家太古巢，她那微胖微笑神情，總是療癒沁入拜訪人的心坎裡，時常滿足的說「教會就像我的家一樣」。
鳳林基督長老教會指出，阿婆（張玉蟬）體貼每個兒孫，28日靜靜地安睡了，家屬將於明年1月6日下午2時30分於鳳林基督長老教會舉辦追思音樂禮拜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言