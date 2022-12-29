228受害者張七郎遺族張玉蟬辭世 享耆壽94歲

1962年12月29日，台灣警備總司令部副總司令李立柏與立法委員葉叶琹在數百拉來賓的祝福聲中，締結百年之好，婚禮在下午4時15分在北市基隆路晴園舉行，由省府主席黃杰為他們證婚，男方主婚人是黨國元老張知本，女方主婚人是葉月舫老先生，男方介紹人是賀國光，女方介紹人是田培林。禮堂設於晴園樓下，正中懸掛著陳副總統夫婦贈送的喜幛，飾以霓虹燈製成的喜字，兩側的牆壁上也掛滿了喜幛及賀聯。一籃籃鮮豔的玫瑰則沿著走廊放置，在一片喜氣之中散播著馨香。

2022-12-29 08:00