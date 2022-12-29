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228受害者張七郎遺族張玉蟬辭世 享耆壽94歲

中央社／ 花蓮縣29日電

228事件受害者張七郎與張果仁、張宗仁父子3人遭難冤死，張果仁遺孀張玉蟬昨天安詳離世，享耆壽94歲；鳳林基督長老教會今天發布訊息，將於明年1月6日下午舉辦感恩追思禮拜。

張玉蟬1929年出生，6歲就到張家當養女，因個性勤奮，深受張七郎夫婦疼愛，送她唸完高中畢業後，許配給張七郎三子張果仁醫師。

張七郎父子1947年4月罹難，當時張玉蟬只有19歲，為張果仁生下遺腹子，事發後陪著婆婆詹金枝留在老家鳳林鎮太古巢，拉拔孩子長大。

張七郎父子安葬在太古巢農園，開放民眾參觀，張玉蟬都會熱心接待，不少民眾對張玉蟬的印象就是慈藹面容、溫柔莊嚴。

家屬說，張玉蟬年紀大，身體逐漸衰退，多次進出醫院治療，昨天上午安詳辭世。

鳳林基督長老教會貼文指出，張玉蟬姊妹從6歲到94歲都一直留在老家太古巢，她那微胖微笑神情，總是療癒沁入拜訪人的心坎裡，時常滿足的說「教會就像我的家一樣」。

鳳林基督長老教會指出，阿婆（張玉蟬）體貼每個兒孫，28日靜靜地安睡了，家屬將於明年1月6日下午2時30分於鳳林基督長老教會舉辦追思音樂禮拜。

張果仁遺孀張玉蟬昨天安詳離世，享耆壽94歲。聯合報系資料照／記者王思慧攝影
張果仁遺孀張玉蟬昨天安詳離世，享耆壽94歲。聯合報系資料照／記者王思慧攝影

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