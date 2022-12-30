2023鐵道馬仨人組 等你來挑戰！

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

邁入第8屆的「新北市鐵道馬拉松接力賽」，以旅跑精神為核心，結合觀光、路跑與美食，勘稱為全台灣最具特色的接力賽事，活動進化端出新特色，除了推出全新「仨人組」及「企業團體競賽組」，新北觀旅局也力邀跑界新星籌組「鐵支路明星隊」，要與跑友一較高下，新北市府也號召跑步好手籌組『新北Hou厲害』參賽，誓言將冠軍留在市府，掀起跑團間熱議！

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追火車的人氣連年攀升，第8屆首創「仨人組」的初衷來自於許多跑友的建議，有的隊伍明明實力超級堅強，一個人就可以負責20公里以上，然而有的隊伍又有揪不到7人成隊的窘境，這些聲音新北觀旅局都聽到了，因此在相同路線的條件下，另外創設「仨人組」，讓跑友組隊更輕鬆，如果你有實力且勇於接受挑戰，仨人組會是你的最佳選擇，每一棒次至少15公里的距離，讓跑友跑的過癮也跑的暢快。

連續2屆，追火車邀請了隱藏版隊友的加入增加賽事亮點，而第8屆更籌組了「鐵支路明星隊」參與競賽，要與跑友一較高下，邀請到跑界新星包括跑友必收聽Podcast「跑步不要聽」主持人魁哥-田鴻魁及象總-王冠翔、鐵人夢想家-吳承泰、神力女超人-陳榆妡、長跑甜心-張芷瑄、佛系跑步教練-黃俊麒、長跑小巨人-周鴻宇，對於明年賽事，鐵支路明星隊友們皆有信心，並揚言希望跟市府的『新北Hou厲害』隊來個實力較量。

目前名額所剩不多，組隊請早，明年(2023年)4月16日一起追起來！更多「2023新北市鐵道馬拉松接力賽」相關訊息請上「新北市觀光旅遊網」或「旅跑新北」FB粉絲專頁查詢。

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