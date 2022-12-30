2023鐵道馬仨人組 等你來挑戰！

文／ 新北市政府觀光旅遊局 提供

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

邁入第8屆的「新北市鐵道馬拉松接力賽」，以旅跑精神為核心，結合觀光、路跑與美食，勘稱為全台灣最具特色的接力賽事，活動進化端出新特色，除了推出全新「仨人組」及「企業團體競賽組」，新北觀旅局也力邀跑界新星籌組「鐵支路明星隊」，要與跑友一較高下，新北市府也號召跑步好手籌組『新北Hou厲害』參賽，誓言將冠軍留在市府，掀起跑團間熱議！

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

追火車的人氣連年攀升，第8屆首創「仨人組」的初衷來自於許多跑友的建議，有的隊伍明明實力超級堅強，一個人就可以負責20公里以上，然而有的隊伍又有揪不到7人成隊的窘境，這些聲音新北觀旅局都聽到了，因此在相同路線的條件下，另外創設「仨人組」，讓跑友組隊更輕鬆，如果你有實力且勇於接受挑戰，仨人組會是你的最佳選擇，每一棒次至少15公里的距離，讓跑友跑的過癮也跑的暢快。

連續2屆，追火車邀請了隱藏版隊友的加入增加賽事亮點，而第8屆更籌組了「鐵支路明星隊」參與競賽，要與跑友一較高下，邀請到跑界新星包括跑友必收聽Podcast「跑步不要聽」主持人魁哥-田鴻魁及象總-王冠翔、鐵人夢想家-吳承泰、神力女超人-陳榆妡、長跑甜心-張芷瑄、佛系跑步教練-黃俊麒、長跑小巨人-周鴻宇，對於明年賽事，鐵支路明星隊友們皆有信心，並揚言希望跟市府的『新北Hou厲害』隊來個實力較量。

目前名額所剩不多，組隊請早，明年(2023年)4月16日一起追起來！更多「2023新北市鐵道馬拉松接力賽」相關訊息請上「新北市觀光旅遊網」或「旅跑新北」FB粉絲專頁查詢。

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

新北市觀光旅遊網 https://newtaipei.travel/
旅跑新北 https://www.facebook.com/runntpc

相關新聞

228受害者張七郎遺族張玉蟬辭世 享耆壽94歲

228事件受害者張七郎與張果仁、張宗仁父子3人遭難冤死，張果仁遺孀張玉蟬昨天安詳離世，享耆壽94歲；鳳林基督長老教會今天...

總統府公布新年福袋樣式 總統春聯題字「喜福運途」

為迎接民國112年「兔」年的到來，總統府製作總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋，傳達總統及副總統的新春祝福，祝福各界...

2023年總統副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋出爐 將開放民眾索取

為迎接2023年「兔」年的到來，總統府特別製作總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋，傳達總統及副總統的新春祝福，祝福各...

照片看歷史／當年也流行不發喜帖 1962年警總副司令李立柏與葉叶琹辦綠色婚禮

1962年12月29日，台灣警備總司令部副總司令李立柏與立法委員葉叶琹在數百拉來賓的祝福聲中，締結百年之好，婚禮在下午4時15分在北市基隆路晴園舉行，由省府主席黃杰為他們證婚，男方主婚人是黨國元老張知本，女方主婚人是葉月舫老先生，男方介紹人是賀國光，女方介紹人是田培林。禮堂設於晴園樓下，正中懸掛著陳副總統夫婦贈送的喜幛，飾以霓虹燈製成的喜字，兩側的牆壁上也掛滿了喜幛及賀聯。一籃籃鮮豔的玫瑰則沿著走廊放置，在一片喜氣之中散播著馨香。

俄烏戰爭 動盪2022第一大新聞

張榮發基金會與聯合報共同舉辦「票選年度第一大新聞」，昨公布票選結果，「俄羅斯開戰 入侵烏克蘭」以一萬二六八四票成了今年第...

2023名家新視野／孫明德：三盞亞洲明燈可展望

雖然兔年全球經濟仍前途茫茫，但亞洲卻有三盞明燈，值得展望，即東亞、中國大陸開始反彈，接下來是東南亞跟南亞經濟穩定成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。