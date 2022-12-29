「水逆」立大功！可口可樂推《這才是水逆》水資源線上特展，邀您抓住「水逆機會點」

「都是水星逆行惹的禍？」談起水逆，大眾往往想到星座運勢，代表生活上會發生諸事不順、荷包失血、3C故障、交通打結種種負面狀況，讓不少人聞水逆色變。但其實，只要用正確的應變方式面對挑戰，水逆也是個汰舊換新、提升自己的新契機。

因應全球水資源危機，台灣太古可口可樂為「水逆」提出新定義：讓水逆行。要透過各種「水逆行動」，從企業本身製程、社區環境保育，擴及民眾日常生活，帶領地球一點一滴化解水資源短缺的危機。

太古可口可樂推出《這才是水逆》水資源線上特展。 圖／太古可口可樂提供

參加《這才是水逆》線上特展，抽永續好禮儘管台灣雨量豐沛，平均年雨量達2千5百公釐，大約是世界各地平均值的2.5倍，卻因人口密度高、降雨季節分布不均、地形因素等，被列為全球排名前20的缺水國家，需透過民眾從日常行動節約用水，才能讓水滴逆行，克服水資源危機。太古可口可樂在虛擬策展平台Virsody上打造《這才是水逆》水資源線上特展，引導參觀者掌握一天24小時的「水逆機會點」，時時用「水逆」行動保護水資源，為地球環境招來好運。

每一種性格的人，適合的水逆行動都不同。特展也透過4支創意短影片，呈現不同星象的人如何發揮創意，打造自己的節水小撇步；並透過互動心理測驗，推薦最適合參觀者的水逆行動，讓每個人都可以無痛上手、有感省水省荷包。參觀者留言寫下自己的水逆行動，還有機會抽中「可口可樂」品牌限定永續好禮，包括：「可口可樂」與國際知名品牌聯名限量太陽能腕表乙支(1名)、「可口可樂」獨家回收材質筆記本乙本(30名)等。(特展網址>>impactisflowing.tw)

參加者可以在特展中找到自己的「水逆機會點」，還有機會抽中大獎。 圖／太古可口可樂提供

從廠內到廠外、都市到偏鄉，「水逆」無處不在水是製作飲料的重要元素，除了產品主要成分是水、製程需要用水，原物料也需要灌溉水源，因此，太古可口可樂從很早以前就開始關注水資源保育，經過長年的努力，2021年廠內製程的耗水量已較2005年減少34.6%，並持續以負責任的態度用水，將「水資源」列為2030可持續發展戰略的重要領域。

展區中，參觀者可以透過沉浸式體驗了解太古可口可樂在水資源保育上的實際作為，如：提升製程用水效率、定位清洗系統用水回收、廢水排放管理等，更把回收水用於廠區的沖廁、澆花、機台清洗等用途。

此外，太古可口可樂也將「可有為，樂護水」的理念深植社區，與政府、NGO合作，在台北關渡自然公園、高雄援中港展開濕地保育行動，並協助無自來水的偏鄉部落設立雨水貯集系統，開創水源，讓當地居民也能有乾淨穩定的水源可使用，自2014年至今已在7個縣市建立11座雨水貯集系統，造福超過8,500位偏鄉居民。

讓水逆行，永續大吉水與我們的日常生活息息相關，今年5月舉辦的世界經濟論壇年會談論到，劇烈的氣候變遷將導致水資源短缺，全球環環相連，沒有人能置身事外，因此解決用水問題刻不容緩。改善水荒，需要靠人人一起「讓水逆行」，水資源危機就用「水逆」來解！現在就來參加《這才是水逆》線上水資源特展，提升你的「水逆」對策，為環境累積好運。(特展網址>>impactisflowing.tw)