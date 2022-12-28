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離岸風電、光電今年又沒達標 經部仍說未來有可能高速成長

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
圖為台中港離岸風電。記者林澔一/攝影
圖為台中港離岸風電。記者林澔一/攝影

國發會今（28）日公布淨零轉型階段目標及行動，包括2030年國家自訂貢獻(NDC)強化目標設為24%正負1%，其中太陽光電要增加至31GW、離岸風電目標增至13.1GW，五年內要增五成到一倍。但至今年止太，陽光電已經連續兩年未達標，離岸風電也預估無法達標，經濟部次長陳正祺表示，再生能源部屬是「先慢後快」，預期學習曲線開始平緩，未來進度沒有問題。

根據目前公布目標，太陽光電2025年目標20GW，2030年目標31GW，增幅超過50%；離岸風電2025年目標5.6GW，2030年目標13.1GW，增幅更高達134%。但是，陳正祺坦言，今年再生能源裝置容量再度無法達標，包括太陽光電今年目標11.25GW確定不會達標，更已經兩年都沒有達標，以及離岸風電目標架設200支風機，到今日只裝好188支。

陳正祺指出，再生能源部屬是「先慢後快」，所以今年風光沒有完全達標有其原因，例如離岸風電早期要做海床調查，基礎建設，相關規劃等，先示範場域、後潛力場址、再區塊開發，「看起來前面不多，後面就會很快」。太陽光電初期在土地取得等也遇到問題，但經過跨部會協商等模式，都慢慢掌握進度。

陳正祺說，經濟部仍認為到2025年離岸風電5.6GW可以達標，太陽光電在能源局盤點下也沒有問題，2025年20GW也能達標。他進一步指出，若只看今年的光電量，其實是「超標」的，因為去年的不順利都在今年趕上進度，而離岸風電也受到疫情影響，遇到很多技術問題，現在學習曲線已經比較平緩，預期未來會更為順利。

另外，氫能部分，陳正祺表示，氫能大致有三種用途，包括發電、工業製造製程中使用、以及運具，發電部分台電和西門子已經開始實驗計畫，工業部分中油中鋼也有餘氫再利用的合作，與加拿大、澳洲、日本也都有開採綠氫、運輸、使用等國際合作計畫進行中，國內會則和國科會發展藍氫，預期2030年後技術將更成熟。

太陽光電 離岸風電 再生能源

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