元旦多項新制上路 基本工資調漲 育兒津貼擴大申領對象

聯合報／ 記者趙宥寧彭宣雅葉冠妤許維寧董俞佳／台北即時報導
明年起育兒津貼、托育補助取消排富，公托教保員、托育人員也將加薪。記者胡經周／攝影
明年起育兒津貼、托育補助取消排富，公托教保員、托育人員也將加薪。記者胡經周／攝影

2023年即將到來，元旦起將實施多項新制。包括最受關注的「基本工資調漲為2萬6400元、時薪176元」、「勞保費率調整為12％」，此外，育兒津貼申領對象也擴大，將取消排富規定，所有育兒家庭都能受惠，教育人員退撫基金提撥費率也調整為15％。

本報整理各項民生新制如下：

(勞工)

● 基本工資調漲

每月基本工資由2萬5250元調整至2萬6400元；時薪由168元調整至176元，預估有超過232萬名勞工受惠。

●調整勞工保險費率

配合2019年勞工保險年金制度實施，依《勞工保險條例》第13條規定，勞工保險費率依法調高0.5％，調整後為12％（含就業保險費率1％）。以今（2022）年9月底被保險人數計算，預估受影響人數約1043萬餘人。

(文教)

●擴大育兒津貼申領對象

取消育兒津貼之綜所稅率20%及5歲未就學規定，預估約有2.5萬名幼兒受益。

●退撫基金費率調整

教育人員退撫基金提撥費率調整為15％。

●提高教保費

提高教保員教保費，由每人每月900元，調整為每人每月2,000元，預估約4.2萬名教保員受惠。

● 準公幼教保員薪資提高

準公共幼兒園教保服務人員調整薪資。在園服務未滿3年者至少2.9萬元，滿3年未達6年者至少3.2萬元，滿6年以上至少3.5萬元，各級調高1,000元，達3萬元/3.3萬元/3.6萬元。

(交通)

●不再補助市區客運購置柴油大客車

公路總局路政司配合2030年市區公車全面電動化政策，自112年度起市區客運車輛汰舊換新及新闢路線購車僅補助電動大客車，柴(汽)油大客車不予補助。

●國際商港港埠費率上限調整方案

台灣港務公司航政司國際商港港埠費率上限自 87年迄今已24 年未調整，為反映港埠服務業者經營成本，港埠費率上限自112年1月1日起原則調漲10%，並因應船舶大型化調整相關港灣收費級距，期能改善港區作業環境，並提升港埠服務業者服務品質。

●郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業

中華郵政公司(郵電司)為提升民眾申請數位存款帳戶便利性，增加多元身分驗證管道。本國成年人以線上方式開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證進行身分驗證外，新增本人得親持雙證件至郵局窗口辦理。

●因應民法下修成年年齡至18歲，開放18至20歲客戶得自行臨櫃辦理儲匯相關業務

中華郵政公司(郵電司)配合民法將成年年齡從20歲下修至18歲，並訂於 112 年 1 年 1 日施行，開放18至20歲客戶亦得自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，免再經法定代理人同意。

(農業)

●指定國產茶葉為應登錄溯源資訊

國產茶葉販賣前應依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示方式」規定登錄溯源資訊及進行標示，確保國產茶葉品質及維護消費者權益，預防以進口茶摻混偽標為國產茶。

●台南市台灣蘭花生物科技園區改隸農委會

台南市蘭花園區改隸農委會，促進蘭花園區轉型升級，提升園區業者競爭力。

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