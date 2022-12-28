元旦多項新制上路 基本工資調漲 育兒津貼擴大申領對象
2023年即將到來，元旦起將實施多項新制。包括最受關注的「基本工資調漲為2萬6400元、時薪176元」、「勞保費率調整為12％」，此外，育兒津貼申領對象也擴大，將取消排富規定，所有育兒家庭都能受惠，教育人員退撫基金提撥費率也調整為15％。
本報整理各項民生新制如下：
(勞工)
● 基本工資調漲
每月基本工資由2萬5250元調整至2萬6400元；時薪由168元調整至176元，預估有超過232萬名勞工受惠。
●調整勞工保險費率
配合2019年勞工保險年金制度實施，依《勞工保險條例》第13條規定，勞工保險費率依法調高0.5％，調整後為12％（含就業保險費率1％）。以今（2022）年9月底被保險人數計算，預估受影響人數約1043萬餘人。
(文教)
●擴大育兒津貼申領對象
取消育兒津貼之綜所稅率20%及5歲未就學規定，預估約有2.5萬名幼兒受益。
●退撫基金費率調整
教育人員退撫基金提撥費率調整為15％。
●提高教保費
提高教保員教保費，由每人每月900元，調整為每人每月2,000元，預估約4.2萬名教保員受惠。
● 準公幼教保員薪資提高
準公共幼兒園教保服務人員調整薪資。在園服務未滿3年者至少2.9萬元，滿3年未達6年者至少3.2萬元，滿6年以上至少3.5萬元，各級調高1,000元，達3萬元/3.3萬元/3.6萬元。
(交通)
●不再補助市區客運購置柴油大客車
公路總局路政司配合2030年市區公車全面電動化政策，自112年度起市區客運車輛汰舊換新及新闢路線購車僅補助電動大客車，柴(汽)油大客車不予補助。
●國際商港港埠費率上限調整方案
台灣港務公司航政司國際商港港埠費率上限自 87年迄今已24 年未調整，為反映港埠服務業者經營成本，港埠費率上限自112年1月1日起原則調漲10%，並因應船舶大型化調整相關港灣收費級距，期能改善港區作業環境，並提升港埠服務業者服務品質。
●郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業
中華郵政公司(郵電司)為提升民眾申請數位存款帳戶便利性，增加多元身分驗證管道。本國成年人以線上方式開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證進行身分驗證外，新增本人得親持雙證件至郵局窗口辦理。
●因應民法下修成年年齡至18歲，開放18至20歲客戶得自行臨櫃辦理儲匯相關業務
中華郵政公司(郵電司)配合民法將成年年齡從20歲下修至18歲，並訂於 112 年 1 年 1 日施行，開放18至20歲客戶亦得自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，免再經法定代理人同意。
(農業)
●指定國產茶葉為應登錄溯源資訊
國產茶葉販賣前應依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示方式」規定登錄溯源資訊及進行標示，確保國產茶葉品質及維護消費者權益，預防以進口茶摻混偽標為國產茶。
●台南市台灣蘭花生物科技園區改隸農委會
台南市蘭花園區改隸農委會，促進蘭花園區轉型升級，提升園區業者競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言