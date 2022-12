Run for Green一週年/從思索解方到引領永續

富邦金控暨旗下子公司2021年提出「Run for Green」ESG倡議計畫,以金融及運動行銷等資源,讓永續融入日常,在極端氣候與疫情成為新常態時,更不能忘了地球仍面臨嚴峻的氣候危機。

隨著解封開放的步調,甫滿一週年的「Run for Green」不只持續深入各個企業和領域,更突破「社交距離」的限制,近距離觀察台灣永續現況,用最體貼的心,努力為每一間企業與每一位台灣人,提供最「綠色」的金融服務。

富邦金控提出「Run For Green」ESG倡議計畫,邀企業與民眾共同永續,一起成為地球隊。 圖/富邦金控提供

永續突圍!打破台灣困局 極端氣候之外還有「行動失敗」

正當全世界撐過百年變局,人們的挑戰尚未止息;根據2022年《全球風險報告》示警,10年內最令人擔憂的威脅不是「極端天氣」,而是「氣候行動失敗」。

為此,富邦金控率先行動,響應由聯合國全球盟約及國際減碳倡議組織CDP等單位,共同發起的科學基礎建碳目標倡議(Science Based Targets initiative,SBTi),針對發電、商用不動產、石化油氣、電子製造業等融資部位設定減碳目標,覆蓋率逾整體投融資部位五成,成為亞洲表現最具企圖心的金融機構。

富邦金控的願景不僅於此,做得好就得帶著眾人一起共好。富邦金控暨旗下子公司運用自身的業務,延伸永續觸角到台灣每一個角落,鏈結每一份正向力量,成就更多改變的可能。

這也是「Run for Green」所發揮的企業當責與金融影響力,領跑台灣奔向永續。

吳薏菱表示,金融機構應該是主動的永續策略軍師,並且兼顧ESG各項發展。 圖/張皓婷攝影

從被動的金主到主動的永續軍師 北富銀賦予資金第二價值

「我一直在思考,銀行業還能在永續當中扮演什麼角色。」台北富邦銀行資深副總經理暨行銷長吳薏菱表示,銀行過去是被動的資金提供者,現在應該是主動的永續策略軍師,並且還要兼顧全局,不只是著重環境(E),還要考量社會(S)與公司治理(G)。

因此,永續指數連結貸款(Sustainability-linked Loan)從此誕生;吳薏菱強調,現代社會分工精細,每一項產業都有各自的永續課題,而綠色貸款(Green Loan)或綠色債券(Green Bond)等商品無法即時回應這些議題。

綠色貸款或綠色債券起初是協助企業轉型,朝向低碳、綠色經濟發展,可是資金用途必須符合綠色能源、低碳運輸等約定項目,而未針對社會與公司治理面向;永續連結貸款則沒有限制使用目的,銀行會與企業共同討論設定永續表現目標(Sustainability Performance Targets, SPT),並以優惠利率鼓勵企業邁向永續。

了解「中小」與「眾人」的難題 才是找出永續解方的唯一路徑

2022年7月,北富銀發布新聞表示,與友達光電進行全台首件永續供應鏈金融合作案;由北富銀為供應商量身設計金融商品,只要達成指標就提供優惠利率,激勵供應商推動更積極的永續作為。

台北富邦銀行執行副總經理莊慧玫強調,永續的成敗不在於檯面上的大企業,關鍵是在背後眾多的中小型供應商;因此,北富銀針對17項次產業,帶著策略夥伴、外部顧問巡迴全台辦理說明會,深入理解每一項產業在執行ESG遇到的問題,才能讓永續真正在台灣生根,進而茁壯。

不過,ESG的題目在多元社會過於龐雜且不斷更迭,無法靠個人掌握全局,所以北富銀在2021年啟動「Think ESG」,廣邀背景各異的員工討論永續議題與趨勢,交換彼此心得找出解方。

莊慧玫表示,「Think ESG」在2021年集眾人之力共同建立永續知識庫,2022年推出進階2.0版「Think ESG 大師論壇」,向外邀請產官學的專家,帶來新的趨勢與做法,期望透過更多外界交流持續更新永續認知,未來也願意把這些成果向外公布,成為政府施政的參考。

面對多元龐雜的永續議題,莊慧玫用一句話總結「地球是我們唯一的股東」,而這一句話也恰好與富邦產險災損防阻工作團隊,始終以公眾及環境優先的使命感不謀而合。

莊慧玫強調,永續的成敗不在於檯面上的大企業,關鍵是在背後眾多的中小型供應商。 圖/鄭卉妤攝影

當風險在靠近 富邦產險的永續回應

過去談論保險的精神,大多是災害發生之後所獲得的補償,可是富邦產險擴大保險的概念,將保障延續到災害發生前,也就是事前預防,並推出綠能保險專案成為台灣發展綠色能源的後盾。

回想起2015年蘇迪勒颱風與杜鵑颱風,富邦產險資深副總經理林國鈺表示,當天吹飛台灣4萬多片太陽能板,慘況一度讓產險公司不敢承保,但是「再生能源是台灣下一世代的機會」。

為此,富邦產險成立專案小組研究損失樣態,並且與能源局及工研院討論風險審核機制,分享給太陽能與銀行業者,最終才讓業界取得融資、獲得保險。

儘管如此,再生能源的挑戰接踵而來。隨著太陽能案場轉向漁電共生、水上型,離岸風機也開始出現在台灣海峽,每一種新形態都是對富邦產險的考驗。

「每一次的考驗都是新契機。」林國鈺強調,颱風讓他們研擬出太陽能板天災風險評估模型,台灣特有的環境與民情文化也讓富邦積極與產官學合作,並且帶著陪伴太陽能業者下鄉,實地理解居民的疑慮。

對於綠能發展的各項苦功,林國鈺笑說,這些服務不只要符合客戶需求,更要超越客戶期待,這樣才能成為市場的領先者,在永續領域擔任領跑角色。

林國鈺(中)表示,每一次的考驗都是新契機,富邦超越客戶的期待,才能在永續領域擔任領跑者。 圖/鄭卉妤攝影

為台灣種下「能呼吸的大樹」 富邦人壽讓同仁與土地緊密連結

談到減碳,你的第一直覺是什麼? 許多單位都會種樹吸收二氧化碳,但是如果沒有妥善規劃,容易前功盡棄。種樹容易養樹難,種下2、3千棵樹苗只需要1天,但是維持它們存活至可大量吸收二氧化碳,卻需要20到30年的時間。

富邦人壽執行副總陳世岳表示,種樹不能盲從,要種對樹、也要種在對的地方。因此,富邦人壽與「慈心有機農業發展基金會」合作,選在台中福壽山農場、台南台江國家公園兩地,一山一海,一處過度開墾土地鹼化、一處土壤流失海岸退縮,借重專家的專業經驗,用改善土質、挑選耐旱樹種等方式,攜手為台灣土地強化「韌性」。

儘管兩地的位置偏遠,富邦人壽上山下海種植樹苗,而且每一株樹苗都與業績連結。

陳世岳表示,金融保險不只是一份商品,更是一股力量,將業績與永續目標連結在一起,延續富邦金控「Run for Green」奔向綠色的方向,首創業績連結永續機制「Work for Green」,更可以讓同仁感受每一份保單的「重量」,為客戶規劃保險不只是商業行為,也是深度參與對方的生命歷程、並貢獻環境,所以希望以「Stay Young精神」,厚實人與人、人與環境之間的關係。

富邦建立金融生態系,協助企業及客戶積極參與綠色資本市場,產生行動複利,放大每一個人的永續影響力。 圖/富邦金控提供

我的金融主張 看見行動複利影響力

ESG風潮當道,現在評價一間企業不再只是看財報,永續政策與落實更是重中之重。但是企業領域龐雜、議題指標眾多,如何在眾聲喧嘩的年代篩選出有效資訊,影響每一位民眾執行永續的意願。

富邦證券審視全球脈動與市場分析,結合永續指標與資產配置,篩選ESG績優投資標的,協助企業及客戶積極參與綠色資本市場。產出富邦的投資觀點,並且「報喜也報憂」,提供爭議分數(controversies score),評量與公司有關的負面新聞報導,提供最平衡的投資資訊。

富邦投信則推出綠色ETF,打破過去「環保與經濟」的互斥觀點,讓社會運作與經濟發展齊頭並進,成為彼此進步的力量,主動協助企業規劃籌資方案,支持企業發行綠色及永續發展相關債券,期待透過資金影響力,讓永續更有力度。

不論是證券、投信,每一項行動都是提供,民眾或投資人選擇綠色金融的機會,再透過富邦建立的金融生態系,產生行動複利,放大每一個人的影響力。

台灣下一步 低碳轉型再進步

「Run for Green」在第一年引領台灣走出極端氣候、疫情的百年困局,邁進第二個年頭,富邦將綜觀局勢找出新機會。氣候挑戰不曾停息,永續腳步持續前進,富邦金控不僅以「低碳」、「數位」、「激勵」、「影響」四策略帶領子公司打造願景工程,更積極投身氣候行動,先後成為RE 100、碳核算金融聯盟(PCAF)、亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、1.5°C企業升溫目標(Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等國際組織一員。

富邦金控在接軌國際的同時,更將持續深化氣候風險的因應機制,透過拆解分析潛在的影響,並由最高的政策至第一線的業務,為轉型預作準備,透過金融本業帶動客戶轉型,富邦金控期望用自身影響力,展現永續力量與典範,未來不僅擔任金融業的領跑地位,同時也促使各項產業發生改變,引領眾人奔向綠色,讓永續生生不息。