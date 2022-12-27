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首度移師高雄　「2022中國信託邀請賽」週四開打　總獎金新臺幣500萬元　64位女將齊聚年度壓軸戰爭后

文／ 中國信託銀行 提供

中國信託銀行主辦總獎金達新臺幣500萬元的「2022中國信託邀請賽」，中國信託金控副董事長陳國世勉勵選手爭取最佳表現。 圖／中國信託銀行 提供
中國信託銀行主辦總獎金達新臺幣500萬元的「2022中國信託邀請賽」，中國信託金控副董事長陳國世勉勵選手爭取最佳表現。 圖／中國信託銀行 提供

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）主辦年度女子高爾夫賽事「2022中國信託邀請賽」，總獎金達新臺幣500萬元，本週四（12月29日）起一連三天於俗稱澄清湖球場的高雄高爾夫俱樂部登場，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）盧曉晴、程思嘉、侯羽桑、侯羽薔、安禾佑、彭婕、丁子云、林子涵，以及新加入的劉芃姍、張雅淳，將和來自臺灣、日本、泰國等64位女子高爾夫好手，角逐后冠與冠軍獎金新臺幣100萬元，三天賽事免費開放民眾入場，球迷亦可透過MOD、Facebook和Youtube觀賽，零時差為選手加油。

中國信託銀行主辦年度女子高爾夫賽事「2022中國信託邀請賽」本週四開打，中國信託金控副董事長陳國世（右三）、TLPGA理事長劉依貞（右一）、高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫（左二），以及知名高爾夫選手盧曉晴（左三）、侯羽桑（右二）、安禾佑（左一）出席開賽記者會。 圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行主辦年度女子高爾夫賽事「2022中國信託邀請賽」本週四開打，中國信託金控副董事長陳國世（右三）、TLPGA理事長劉依貞（右一）、高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫（左二），以及知名高爾夫選手盧曉晴（左三）、侯羽桑（右二）、安禾佑（左一）出席開賽記者會。 圖／中國信託銀行提供

「2022中國信託邀請賽」今（26）日舉辦開賽記者會，中國信託金融控股公司副董事長陳國世、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金控行政長高人傑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫，以及知名高爾夫選手盧曉晴、侯羽桑、安禾佑與會。陳國世副董事長表示，中國信託深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，透過贊助高球、棒球、籃球及電競等各項運動，並且長期投入慈善、反毒、藝文、教育等公益領域，鼓勵及扶助臺灣弱勢的年輕人和學生，希望讓他們的人生有更多的機會和夢想。

陳國世副董事長強調，為了提供臺灣優秀選手有發揮舞臺，中國信託克服新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的限制，持續舉辦高球賽事，鼓勵選手往國際級競技殿堂邁進，更期盼「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS），能與中國信託支持的職棒、職籃與電競戰隊一樣，成為中國信託最閃耀的星星，以及更多年輕學子的好榜樣。

中國信託自2012年起連續11年舉辦女子高爾夫賽事，本屆首度移師南臺灣高雄舉行，高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫以東道主身分，歡迎64位高球好手。陳建甫理事長特別提到，早在1979年，中國信託曾在同一個場地舉辦「第二屆中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，43年後再次合作，中國信託多次場勘，對果嶺速度、長草長度及距離設定要求嚴謹，雙方打造具國際水準、高難度的比賽環境，磨練年輕選手接軌國際，共同推動臺灣高爾夫運動發展。

中國信託金控副董事長陳國世（後排右四）、行政長高人傑（後排右一）、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑（後排左二）、TLPGA理事長劉依貞（後排右二）、高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫（後排左三）出席「2022中國信託邀請賽」開賽記者會。 圖／中國信託銀行提供
中國信託金控副董事長陳國世（後排右四）、行政長高人傑（後排右一）、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑（後排左二）、TLPGA理事長劉依貞（後排右二）、高雄高爾夫俱樂部理事長陳建甫（後排左三）出席「2022中國信託邀請賽」開賽記者會。 圖／中國信託銀行提供

「2022中國信託邀請賽」參賽選手星光熠熠，包括中國信託贊助的旅日選手盧曉晴、今年6月於美國LPGA次巡賽（Epson Tour）島嶼度假村錦標賽（Island Resort Championship）封后的程思嘉、在美國拚戰的彭婕，以及曾於本賽事奪得冠軍的侯羽桑、安禾佑、謝瑀玲、吳佳晏皆返臺參賽，將以最佳狀態盡力揮桿，擊出亮眼成績。

「2022中國信託邀請賽」賽前將舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行客戶與多位女子高球好手一同「為愛揮桿」，中信兄弟棒球隊球星詹子賢亦應邀參與，為中國信託慈善基金會「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」募集善款，幫助孩子打造築夢基地，該計畫持續深入臺灣28個社區，攜手逾600位社區志工提供弱勢孩童多元陪伴，以在地特色課程、營養餐食等方式，建構兒少社會安全網絡。

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）盧曉晴、程思嘉、侯羽桑、侯羽薔、安禾佑、丁子云、林子涵，以及新加入的劉芃姍和張雅淳出席「2022中國信託邀請賽」開賽記者會。 圖／中國信託銀行 提供
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）盧曉晴、程思嘉、侯羽桑、侯羽薔、安禾佑、丁子云、林子涵，以及新加入的劉芃姍和張雅淳出席「2022中國信託邀請賽」開賽記者會。 圖／中國信託銀行 提供

中國信託為臺灣最早投入高爾夫運動的企業，2011年起展開「高爾夫選手培育計畫」，長期扶植優秀高爾夫女將征戰國際舞臺，今年起，中國信託銀行贊助的盧曉晴、石昱婷、程思嘉、侯羽桑、侯羽薔、安禾佑、丁子云、彭婕及林子涵共九位選手成為「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS），以及新加入的劉芃姍和張雅淳，藉由中國信託銀行的實際支持，爭取最佳成績，透過高爾夫讓世界看見臺灣。12月29日至12月31日賽事期間開放球迷免費入場，有機會抽中電動機車、65吋液晶電視、住宿券及百貨禮券等豐富獎品，歡迎民眾親臨現場，或於中華電信MOD博斯高球2台、「中國信託邀請賽」臉書粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube觀賽，為選手加油。

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