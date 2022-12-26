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北富銀「羽翼分行」正式起飛 特教生擔任櫃台實習行員

撰文／ 張瑞傑

有別於過去身心障礙畢業生大多從事餐飲、超商等重複性較高的工作，台北市教育局指導台北富邦銀行、松山家商產官學合作的「身心障礙學生金融培力計畫」為特教生打開一扇窗，規劃適才適性的金融職能培訓課程外，並遴選四間分行設為「羽翼分行」，由特教生擔任櫃檯實習行員，為客戶提供簡易金融服務，開啟身心障礙學生就業轉銜的新模式。

由台北市教育局、台北富邦銀行、立松山家商產官學合作進行「身心障礙學生金融培力計畫」，為特教生規劃適才適性的金融職能培訓課程。 圖／王聰賢 攝影
由台北市教育局、台北富邦銀行、立松山家商產官學合作進行「身心障礙學生金融培力計畫」，為特教生規劃適才適性的金融職能培訓課程。 圖／王聰賢 攝影

於日前記者會中，北富銀頒贈結業證書給通過培訓及考核的八位學員，表彰學員們的努力和成長，台北市教育局及松山家商也分別致贈感謝狀及學生畫作予北富銀，對北富銀促進社會共融的正向作為表示肯定。

臺北市政府教育局副局長鄧進權表示，「身心障礙學生金融培力計畫」是105年專業技能班計畫，感謝富邦給學生機會學習、培訓，在學校及職場友善的支持下，這些學生都願意接受挑戰、堅持到底，甚至有學生通過考核、成為正式行員（本段建議確認）；日後教育局也會持續拓展跨局處轉銜合作機制，豐富學生職業探索與就業媒合機會，以讓學生更適性發展。

松山家商校長張瑞賓表示，招收智能障礙學生至今已達20年，教育方向就是為了學生就業準備，而過去企業大多提供餐飲、烘焙、便利商店、洗車等重複性高的工作給學生，感謝富邦這次給予學生們機會，「羽翼分行」金融培訓計畫，除能讓學生透過高櫃檯事務人員培訓之實習經驗，建立起進入社會的自信心，這些學習經驗可以幫助他們走得更遠，讓他們培養更好的專業知識與挫折耐受力。

張瑞賓認為，有些事物沒有進入職場前，學校是無法完整教給學生的；這次與富邦的金融實習培育計畫，完整銜接了教育與現實職場生態，學生更直接地學習存款、提款接待客戶，這次計畫也開啟了金融產業新方向，期望後續能讓更多企業跟進投入。

北富銀行銷長吳薏菱表示，非常感謝臺北市教育局的指導及松山家商的全力支持，讓「羽翼分行」這項嶄新概念得以開花結果，透過金融培力幫助特教班同學在學期間提前做好就業準備，利用分行實習推動學生融入真實職場與社區，並讓民眾、同業及其他行業更有機會看見身心障礙學生的能力，增加他們未來被更多職場接納的可能。

吳薏菱說明，這項計畫之所以叫做「羽翼分行」，是因為北富銀相信許多孩子並不是做不到，只是需要更容易消化的訓練方式和多一點的適應時間。如果大眾願意用羽翼呵護他們，並幫助他們長出能夠飛翔的翅膀，這些學生將有機會在更寬廣的職場天空翱翔。

由台北市教育局、台北富邦銀行、立松山家商產官學合作進行「身心障礙學生金融培力計畫」，為特教生規劃適才適性的金融職能培訓課程。 圖／王聰賢 攝影
由台北市教育局、台北富邦銀行、立松山家商產官學合作進行「身心障礙學生金融培力計畫」，為特教生規劃適才適性的金融職能培訓課程。 圖／王聰賢 攝影

目前北富銀在松南、永吉、東門、基隆路四間分行均已設置「羽翼分行」專櫃，同學每周三和周四都會到分行為來行客戶進行存款、提款、轉帳、匯款及更換存摺等簡易型金融服務，民眾有需要時不妨到這四間分行，給同學們更多服務機會。

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