財團黑金掌控綠能 環團：公民電廠應過半

台南88槍擊案揭發黑金入侵綠能的現狀，環團呼籲，應立法「公民電廠」佔比過半！時代力量立委陳椒華26日於記者會說，政府應提供更多補助給家戶屋頂綠電設備，這樣還有改善鐵皮屋景觀、打造綠能商機的優點。環團人士林富源也說，目前相關條款讓大財團獨佔綠能，應修法落實電力民主化，並降低轉型弱勢族群的衝擊。

家戶屋頂設綠能

陳椒華表示，近日發生的台南88槍擊案涉及綠電，此外，各地發展綠電也發生許多問題。她指出，目前政府正在修訂《氣候變遷因應法》，其中碳費徵收、再生能源發展都是應該考量的部分，但目前政府卻是優先補助高碳排設備改善，綠電則非是優先項目。

她說，政府應研議「綠電憑證」是否能與碳費抵減，並增加企業設置綠電的設。目前增加家戶屋頂太陽能，仍有成本高、規模小的困境，呼籲政府增加經濟誘因。此外，陳椒華也指出，增加家戶屋頂太陽能措施還有「改善鐵皮屋頂景觀」、「分散能源風險」與「創造綠能商機，協助青年回流」等優點。

黑金搶 公民電廠落空

耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源指出，中南部已淪為「黑金」入侵的能源轉型前線，包括農漁養殖等最弱勢產業部門遭拋棄，彰雲嘉南等地災民仍蒙受空汙 ，如學甲88槍案可能就是肇因於地方派系搶奪光電利益，中南部多地案場也見「綠電蟑螂」橫行。

他憂心，目前綠電現行條文相當自由化，成為助長「綠能蟑螂」或「大資本圈」地的不公平條款。他呼籲，應立法保障再生能源開發的公民電廠佔比過半，方能夠落實電力民主化，避免關鍵基礎設施的零碳電力，讓財團進行不公正的圈地，也要新增「公正轉型條款」，大幅度降低對弱勢群體的負面衝擊。

生質能是假綠能

此外，台灣生態學會前理事長楊國禎也說，生質能發電就是要燃燒現有含有機物的物質，打破儲存在碳鏈中的能量釋放出來發電。然而據估計，號稱森林佔60%的台灣，每年只能增加2140萬噸固定的碳，約只佔台灣8%的碳排量，要用生質能來發電，仍存在的量能的問題。

「從碳中和或淨零碳排的角度看，生質能絕對不屬於綠能，」楊國禎呼籲，政府應修法加嚴生質燃料取得種類和來源，並總量管制生質能開發占比，反對鬆綁至工業區以外的地方擴張設置生質能發電機組

施月英說，根據法律對「生質能」的定義很寬鬆，現在根本是能燃燒的東西就能夠稱為生質能，有戴奧辛與化學物質汙染的疑慮存在，但發電量在2000仟瓦以下的生質能發電，通通不用環評。

她強調，生質能的物質應該是落葉、枯枝與糞尿等物質，而非一籮筐把所有東西稱為生質能。

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