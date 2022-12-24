疫情受災戶2／ 疫情衝擊小兒科 少子化恐釀下波倒閉潮

新冠疫情期間，小兒科看診人數銳減，基層醫療協會理事長林應然，同時也是小兒科診所醫師感受很深，去年5月疫情嚴峻，林應然特別用唐朝詩人柳宗元「江雪」一詩，「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。」他說，當時台北市就如詩中描述，千山之間絕無一隻飛鳥，萬條小徑上沒有任何人跡，十分蕭條，「看診人數更是掉到，診所都快要關門了」，這是最好的寫照。

林應然說，疫情期間，大家都不敢出門，家長更不願意帶孩子出門，就算是感冒了也是自行服藥，「診間幾乎沒有患者」，病人數只剩下個位數，真的很慘，即便如此，診所無法停診，他嘆了一口氣說，「如果停診了，藥師、護理師該怎麼辦？」且民眾會以為診所永久關門了，當疫情過去，民眾也不會再來就醫。

當時林應然診所的情境，有如宋代李清照的詩中寫道「尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘慼戚」。林應然說，當時許多小兒科、耳鼻喉科等診所深陷經營困難，就他了解，有幾百家診所關門。醫師公會全國聯合會去年時曾表示，當時全國陸續倒閉的基層診所已累計200多家。

林應然當時為了要支付員工薪水，必須常到自動提款機提款，當看到存摺簿上的餘額「直直落」，心裡真的會怕，不知這樣的情形會持續多久，他還記得疫情嚴峻時，某一個月診所申請健保點值才30多萬點，一點不到一元，但診所基本支出一個月就是30多萬元，如果是大型診所更高達50、60萬元，所幸，當時有到電視台等媒體說明疫情趨勢，才有一些收入。

林應然說，診間沒有病人時，就與藥師、護理師聊天，或自己看書、滑手機，因小兒科病童常為罹患感冒、發燒等急性病，這是「看天吃飯」，隨著公共衛生進步及少子化影響，如果再有一波嚴重疫情，小兒科診所會再有一波倒閉潮，因此現在許多小兒科醫師也同時看氣喘、三高慢性病、長照等，現在醫學系學生多不願意選擇小兒科，而選擇三高等慢性疾病科別，這樣收入會比較穩定，

此外，疫情期間，復健科就醫人數也大受影響。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑說，門診人數幾乎是少一半，更明顯的是，許多患者是肌腱炎、腰椎椎間盤凸出壓迫神經等病情，已經痛到受不了才來就醫，且就醫時都希望直接吃藥、打針止痛，都不想進入復健療程，避免多次到醫院治療，透過吃藥、打針降低疼痛感約3至5成，並可維持1到2天，「就這樣暫時撐過去」。

「疫情期間，雖然看診需要穿全套隔離衣，但最好的事是可以準時下班、吃飯。」武俊傑說，以往門診都要看到下午2點左右，疫情嚴峻期間，中午11點、12點就可以看完病人，去年5月本土疫情爆發，除看診時間外，還須到急診值班為民眾PCR採檢，或到疫苗接種站協助打疫苗，即便沒有看診也是無法放鬆。

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