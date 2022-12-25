快訊

獨／資通訊碩士畢業好「變現」？ 台大博士班新生註冊率近五年最低

進出桃園機場 搭大眾運輸省時又方便

聯合線上／ 文/洪詮承

桃園國際機場公司統計，自10月13日解封以來旅客量持續增加，近期單日運量最高已逾5萬人，桃機入境、出境、轉機及總旅客量都是國門解封以來新高。圖為桃園國際機場示意圖。 圖／聯合報系資料照片
桃園國際機場公司統計，自10月13日解封以來旅客量持續增加，近期單日運量最高已逾5萬人，桃機入境、出境、轉機及總旅客量都是國門解封以來新高。圖為桃園國際機場示意圖。 圖／聯合報系資料照片

即將迎來國境解封後的首個春節連續假期，不少人已經規畫好出國度假，想要最快、最方便進出桃園機場，就是搭乘大眾運輸工具，舉凡機場捷運、高鐵、客運巴士、計程車、租賃車等，國人或外籍旅客可視需求選擇合適的交通工具。

機場公司表示，自10月13日解封以來旅客量持續增加，近期單日運量最高已逾5萬人，今年前10個月旅運量為271萬人次，較去年同期成長262%。緊接著長達10天的春節假期來臨，運量預期將再度提升。

桃園機場捷運是桃園國際機場重要的聯外交通工具，第一航廈（A12站）及第二航廈(A13站)皆有直達及普通車兩車種停靠。因應旅客及營運需求，桃園機場捷運自10月13日起直達車平、假日離峰時段恢復為30分鐘班距，其餘尖峰時段仍維持直達車及普通車15分鐘班距，桃園大眾捷運股份有限公司表示，將持續滾動式調整營運模式，服務廣大旅客。

桃園機場捷運也連結台鐵、高鐵、北捷等大眾運輸工具，例如搭乘桃園機場捷運至高鐵桃園站（A18站）轉乘高鐵，就能快速前往其他各大城市。另外，往來桃園機場的客運巴士路線也陸續恢復班次，台北、板橋、新店、桃園、中壢、台中、新竹等地都有站點，旅客可以依照地點、時間、車資等考量進行選擇。

若想直達目的地，旅客也可選擇計程車或租賃車。機場公司提醒，搭乘機場合格車輛，不僅合法安全也更有保障。旅客可至桃園機場排班計程車乘車處搭乘，切勿乘坐來路不明的黃牛車，以免發生事故時，面臨求償無門的窘境。機場內也設置多家租賃車業者櫃台，旅客選擇立案合格業者，人身財物安全更有保障。

而春節連假可不是只有出國才能到桃園國際機場，沒出國的民眾也可以來看飛機過過乾癮！桃園機場第二航廈南、北擴建區五樓的觀景台，不僅但能看到各式客、貨機滑行、起降，更可遠眺大桃園地區城市天際線及遠方的雪山山脈。對攝影玩家來說，桃園機場觀景台是拍飛機的首選地點，觀景台上經常可以看到專業「大砲」鏡頭出沒，想要切磋攝影技巧、加入拍攝飛機的行列，桃園機場觀景台絕對是首選場域。

更多聯外交通資訊請見桃園機場官網說明：https://www.taoyuan-airport.com/transportation

桃園機場觀景台開放資訊：https://www.taoyuan-airport.com/observationdeck

相關新聞

博客來疑「假承攬真僱傭」勞資糾紛 勞動部要查

博客來與清潔服務人員李姓婦人簽署承攬契約涉有假承攬真僱用的爭議事件，引發討論，勞動部今日表示，勞務契約雖得基於契約自由原則本誠信約定勞動（僱用契約）或（承攬契約）等不同的勞務提供方式，但勞務契約的性質是否屬於勞動契約，並不受契約名稱、形式的拘束，向就整體契約內容及勞務提供事實情形，依從屬程度高低作綜合判斷。 接受法律諮詢的律師陳又新在臉書發文，直指是假承攬真僱傭違法手段，網友湧入博客來臉書揚言抵制。陳又新指出，李婦到目前為止對於回去工作還有一些顧慮，律師的訴求是以非自願離職的資遣規定，請博客來支付資遣費及預告工資等法定的費用。

照片看歷史／1960年基督教勞軍團飛往金門 與戰地軍民歡渡耶誕節

1960年12月24日基督教會聖誕節金門前線勞軍團一行32人，在中國基督教協會理事長陳維屏牧師率領之下，於上午飛往金門戰地，在隔岸共匪砲火的窺伺下，與前線軍民歡度佳節，並在當日下午返回台北。

【專家之眼】這個院長演很大：為把蘭千趕出故宮？

立法院在12月19日召開了「國立故宮博物院近來作為是否符合公共性？」公聽會，討論吳密察院長擬將寄存制度改革為「以捐贈為前...

懷恩基金會 捐助3千弱勢家庭

歲末接近春節時，往往是弱勢家庭最難捱的年關。軍人之友社前理事長李棟樑，透過自己創辦的懷恩社福慈善基金會，推動「希望工程」...

健保停復保制未以法律規定違憲 衛福部將修母法：機制仍會存在

健保停復保制未以法律規定，憲法法庭判決違憲。衛生福利部社會保險司長商東福今天說，已成立全民健保法修法工作小組，將依判決意...

全力護航？傳鏡電視28日將闖關通過審查 NCC澄清：絕非事實

市場傳出，NCC主委陳耀祥要求鏡電視24號完成補件，準備28號闖關通過審查，質疑NCC全力護航鏡電視；對此，NCC今日澄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。