進出桃園機場 搭大眾運輸省時又方便

桃園國際機場公司統計，自10月13日解封以來旅客量持續增加，近期單日運量最高已逾5萬人，桃機入境、出境、轉機及總旅客量都是國門解封以來新高。圖為桃園國際機場示意圖。 圖／聯合報系資料照片

即將迎來國境解封後的首個春節連續假期，不少人已經規畫好出國度假，想要最快、最方便進出桃園機場，就是搭乘大眾運輸工具，舉凡機場捷運、高鐵、客運巴士、計程車、租賃車等，國人或外籍旅客可視需求選擇合適的交通工具。

機場公司表示，自10月13日解封以來旅客量持續增加，近期單日運量最高已逾5萬人，今年前10個月旅運量為271萬人次，較去年同期成長262%。緊接著長達10天的春節假期來臨，運量預期將再度提升。

桃園機場捷運是桃園國際機場重要的聯外交通工具，第一航廈（A12站）及第二航廈(A13站)皆有直達及普通車兩車種停靠。因應旅客及營運需求，桃園機場捷運自10月13日起直達車平、假日離峰時段恢復為30分鐘班距，其餘尖峰時段仍維持直達車及普通車15分鐘班距，桃園大眾捷運股份有限公司表示，將持續滾動式調整營運模式，服務廣大旅客。

桃園機場捷運也連結台鐵、高鐵、北捷等大眾運輸工具，例如搭乘桃園機場捷運至高鐵桃園站（A18站）轉乘高鐵，就能快速前往其他各大城市。另外，往來桃園機場的客運巴士路線也陸續恢復班次，台北、板橋、新店、桃園、中壢、台中、新竹等地都有站點，旅客可以依照地點、時間、車資等考量進行選擇。

若想直達目的地，旅客也可選擇計程車或租賃車。機場公司提醒，搭乘機場合格車輛，不僅合法安全也更有保障。旅客可至桃園機場排班計程車乘車處搭乘，切勿乘坐來路不明的黃牛車，以免發生事故時，面臨求償無門的窘境。機場內也設置多家租賃車業者櫃台，旅客選擇立案合格業者，人身財物安全更有保障。

而春節連假可不是只有出國才能到桃園國際機場，沒出國的民眾也可以來看飛機過過乾癮！桃園機場第二航廈南、北擴建區五樓的觀景台，不僅但能看到各式客、貨機滑行、起降，更可遠眺大桃園地區城市天際線及遠方的雪山山脈。對攝影玩家來說，桃園機場觀景台是拍飛機的首選地點，觀景台上經常可以看到專業「大砲」鏡頭出沒，想要切磋攝影技巧、加入拍攝飛機的行列，桃園機場觀景台絕對是首選場域。

更多聯外交通資訊請見桃園機場官網說明：https://www.taoyuan-airport.com/transportation

桃園機場觀景台開放資訊：https://www.taoyuan-airport.com/observationdeck