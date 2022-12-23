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健保停復保制未以法律規定違憲 衛福部將修母法：機制仍會存在

中央社／ 台北23日電
健保示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
健保示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

健保停復保制未以法律規定，憲法法庭判決違憲。衛生福利部社會保險司長商東福今天說，已成立全民健保法修法工作小組，將依判決意旨研修相關規範，力拚2年內完善法制。

全民健保法施行細則規定，民眾出國停保，返國復保後應屆滿3個月才能再次辦理停保。李姓女子認為有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今天判決健保停復保制違反法律保留原則違憲，應於2年後失效。

憲法法庭認為，全民健保目前以施行細則規範的出國停復保制度，即使其規範內容並不違憲，但既屬重要事項，如果仍認有維持停保復保制度的必要性，應該以法律或法律明確授權的命令定之，並給予相關機關2年的檢討期間。

商東福下午接受媒體聯訪表示，停保復保制度與人民重要權利義務相關，憲法法庭認為應該要規定在母法中，而不只是有施行細則，事實上衛福部今年已成立修法小組，這個議題一直都在討論之列，包括健保保費上限等，都是待修訂部分。

商東福說，修法時會納入不同主張開放討論，也會參考判決意見，大方向上，停復保機制仍會存在，到底哪些身分可以使用則有待商榷處理，現在有了判決給的時間壓力，會力拚在2年內完成修法，不會讓條文失效。

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