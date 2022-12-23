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花蓮糖廠老機車頭轉型鐵馬驛站 友善單車族添新亮點

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
交通部縱管處與台糖合作，將花蓮糖廠一輛塵封近40年的老機車頭重新整修，打造為鐵馬驛站，今天啟用。圖／縱管處提供
交通部縱管處與台糖合作，將花蓮糖廠一輛塵封近40年的老機車頭重新整修，打造為鐵馬驛站，今天啟用。圖／縱管處提供

交通部觀光局推廣自行車旅遊，由縱管處結合台糖花蓮糖廠，將廠區內塵封近40年的日立牌17號內燃機車翻新，以火車車廂意象打造成自行車補給站，今天亮相，搭配指標、導覽圖等，讓單車客輕鬆暢遊；觀光局長張錫聰表示，國門重啟後已迎接近80萬名國際旅客，未來會持續規畫外語指標、導覽等，邀請國際旅客騎自行車漫遊花東縱谷。

縱管處表示，交通部優化全台16條自行車路線，其中就有3條在花東縱谷，包括串連花蓮光復火車站到玉里火車站、全長71.4公里的森林溫泉線，以及連結太魯閣、七星潭、鯉魚潭的「花東縱谷線－洄瀾曼波」，還有全長超過200公里，相當具挑戰性的花東縱騎路線。

位於花蓮光復鄉的台糖花蓮糖廠就在森林溫泉線上，廠區內有完整的日式木構造建築群，十分有特色。縱管處出資協助糖廠翻修倉庫內保存多年的日立牌17號內燃機車，今天揭幕，以鐵馬驛站重新亮相，觀光局長張錫聰到場主持，與行政院東辦副執行長郭應義等人一同跨上單車，騎向大農大富平地森林園區。

張錫聰說，疫情解封後國門重啟，兩個多月來，國際遊客將近80萬人，為迎接更多國際友人，後續還會規畫外語指標、外語導覽等，方便國際遊客騎自行車就能暢遊縱谷，享受自然風情。

縱管處長郭振陵說，森林溫泉線串連糖業文化、原民部落、平森園區、瑞穗溫泉及全台最美193縣道等，非常值得喜愛單車的民眾騎車體驗。這次與台糖合作，充分運用花蓮糖廠保留廠房及鐵道運輸特色，以火車車廂為意象打造鐵馬驛站，並新增自行車道導引、補給指標、停車樁、導覽圖、景點指標，以及休憩停駐空間等，友善旅客。

配合鐵馬驛站啟用，台糖花蓮觀光糖廠加碼，今天起至12月31日，推出打「鐵馬驛站慶開幕一起吃冰去」騎單車打卡上傳照片可獲得清冰棒一支，滿額贈好禮等活動，邀民眾到花蓮，騎自行車迎接2023年。

交通部縱管處與台糖今天啟用花蓮糖廠內的鐵馬驛站，並一同從糖廠騎車到大農大富平地森林園區，體驗縱谷美景。圖／縱管處提供
交通部縱管處與台糖今天啟用花蓮糖廠內的鐵馬驛站，並一同從糖廠騎車到大農大富平地森林園區，體驗縱谷美景。圖／縱管處提供
交通部縱管處與台糖合作，將花蓮糖廠一輛塵封近40年的老機車頭重新整修，打造為鐵馬驛站，今天啟用。圖／縱管處提供
交通部縱管處與台糖合作，將花蓮糖廠一輛塵封近40年的老機車頭重新整修，打造為鐵馬驛站，今天啟用。圖／縱管處提供

花蓮

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