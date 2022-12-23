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全力護航？傳鏡電視28日將闖關通過審查 NCC澄清：絕非事實

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會。圖／本報資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／本報資料照片

市場傳出，NCC主委陳耀祥要求鏡電視24號完成補件，準備28號闖關通過審查，質疑NCC全力護航鏡電視；對此，NCC今日澄清，此消息內容絕非事實，「NCC依法審查鏡電視所提申請案，呼籲各界勿以未經事實查證之片段資訊干擾NCC獨立審議之空間，特此聲明，以正視聽。」

NCC委員會21日續行討論鏡電視負責人、公司章程、實收資本額變更申請案，對於鏡電視做出的三項申請案，NCC僅同意實收資本額由原來的13.5億元變更為20億元，對於公司章程、負責人變更申請，NCC表達要再續行審議。

NCC主任秘書黃文哲表示，關於公司章程附款變動，NCC業管處須釐清哪些部分要經過許可、哪些部分需要備查後，再續行審議；至於董事長鄭優、總經理蔡滄波、董事廖芳潔、洪玟琴、林正疆以及監察人蔡文精等5董1監變更案，也是續行審議。

黃文哲表示，除了鏡電視董監事適格性，NCC也關切鏡電視未來能否穩定經營、是否有隱藏股東，以及人力共用、政府標案比例等問題。

NCC今日也再度強調，關於外傳「人頭股東代持股份」及「最終受益人」違反附款等爭議一事，NCC已本於職權進行相關調查，並持續追蹤該公司是否落實NCC所設附款，如有違反相關規定，將依法處置。

鏡電視先前表示未來將增資到40億元，且希望能儘速上架有線電視系統台86台，藉以增加廣告收益，讓整體營運更加穩定。不過，對於系統台上架86台一案，NCC表示，目前還在排審中。

NCC 鏡電視

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