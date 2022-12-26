國小兄妹住漏水屋　一天僅吃一餐挨餓過冬

吃飽、穿暖是現代人的基本生活需求，但住在偏鄉的小薰（化名）因父母相繼失業，「一天只吃一餐」竟成常態，且因租屋處老舊，寒冬中，她和哥哥仍睡在屋頂漏水、滿是壁癌的房間裡，家裡熱水器、馬桶壞了也無力維修。根據2022年「點燃生命之火」調查發現，近2成偏鄉孩童在冬天幾乎吃不到熱騰騰的飯菜。立即捐款幫助。

小薰與哥哥的房間滿是壁癌，寒冬中若遇到下雨，天花板就會漏水，生活環境相當困苦。 圖／中信慈善基金會 提供

就讀國小四年級的小薰與父母、哥哥住在一起，平時父母以打零工維生，且受疫情衝擊，兩人至今仍找不到工作。小薰說：「我們平常一天只吃一餐，假日不餓就不吃」，家裡四個人經常分食一份炒飯或炒麵，問小薰是否吃過「三菜一湯」時，她天真地回答：「上次媽媽買了一個便當我們四個人分，裡面就有三菜一湯呀！」

此外，小薰家只能負擔便宜的老舊租屋，而她和哥哥就睡在潮濕、充滿壁癌的房間，寒冬中若遇到下雨，家人得在地上放置小臉盆，接住天花板滲出的漏水，但晚上漏水的滴答聲吵得家人睡不著，小薰說：「我把自己的衣服放在盆子裡，水滴到衣服上，這樣就不會有聲音了！」前陣子家裡的熱水器壞掉，但父母無力負擔維修費用，所以改用瓦斯燒熱水給孩子們擦澡，結果孩子反而著涼，發燒好幾天，吃藥都不見起色，媽媽才趕緊向人借錢把熱水器修好。

家裡沒有馬克杯，一家人拿隨手可得的容器裝水來喝，小薰的水杯是「小塑膠花盆」。 圖／中信慈善基金會 提供

2022年「點燃生命之火」針對偏鄉孩童生活樣貌進行調查，發現包含小薰在內，許多偏鄉孩童平日的餐食多仰賴學校的營養午餐，但到了寒暑假，有22.5%的孩子少有家長幫忙準備晚餐，17.2%吃不到熱騰騰的飯菜，最讓人心疼的是有4.1%受訪前一天根本沒吃晚餐，或是吃加工食品，例如餅乾或一杯飲料止飢。

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