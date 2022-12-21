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影／安全駕駛監督聯盟呼籲國人杜絕酒駕不容片刻鬆懈

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
疫情逐步解封，大家正開始恢復疫情前的生活步調，值此歲末年終,各項節慶如冬至、耶誕、元旦、尾牙、農暦春節假期、春酒等將屆，安全駕駛監督聯盟呼籲國人杜絕酒駕不容片刻鬆懈。記者邱德祥／攝影
疫情逐步解封，大家正開始恢復疫情前的生活步調，值此歲末年終,各項節慶如冬至、耶誕、元旦、尾牙、農暦春節假期、春酒等將屆，安全駕駛監督聯盟呼籲國人杜絕酒駕不容片刻鬆懈。記者邱德祥／攝影

疫情逐步解封，大家正開始恢復疫情前的生活步調，值此歲末年終，各項節慶如冬至、耶誕、元旦、尾牙、農曆春節假期、春酒等將屆，安全駕駛監督聯盟呼籲國人杜絕酒駕不容片刻鬆懈。

據交通部道安會公布的統計資料，檢視2014~2020的酒駕傷亡人數，2014的傷亡18000餘人~2020的11500多人降37.6%，2014的受傷人數17500多人~2020的11200多人降幅36%,，2014的死亡人數530多人~2020的近290人降幅46%，呈現持續大幅降低的趨勢。

而面對後疫情來臨，在歷經近3年的防疫新生活之際，安全駕駛監督聯盟堅持酒駕零容忍的全民共識，如何讓酒駕再減半?【安全駕駛監督聯盟】提出呼籲與要求：

一：要求警政署即刻恢復自2012起實施的「全國性同步取締酒駕大執法專案」，並加強執法力道，防阻心存僥倖者酒駕上路!

二：要求警方對於酒測值達0.25涉及公共危險罪者，應確實執行扣留移送法辦，切勿因關說而輕縱。

三：要求交通部修正法規加重處罰無照駕駛（危險駕駛），防制無照的酒駕累犯上路。同時對於高風險群的酒駕累犯者則以細胞簡訊持續示警。

四：呼籲賣酒之餐飲業者提供友善服務，為消費者安排計程車或代駕。

五：呼籲酒商販酒業者應善盡企業社會責任，積極配合大幅宣傳財政部公告之【酒後找代駕】相關警語，保護消費者飲酒安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情逐步解封，大家正開始恢復疫情前的生活步調，值此歲末年終,各項節慶如冬至、耶誕、元旦、尾牙、農暦春節假期、春酒等將屆，安全駕駛監督聯盟呼籲國人杜絕酒駕不容片刻鬆懈，立委江啟臣（左起）、陳椒華出席。記者邱德祥／攝影
疫情逐步解封，大家正開始恢復疫情前的生活步調，值此歲末年終,各項節慶如冬至、耶誕、元旦、尾牙、農暦春節假期、春酒等將屆，安全駕駛監督聯盟呼籲國人杜絕酒駕不容片刻鬆懈，立委江啟臣（左起）、陳椒華出席。記者邱德祥／攝影

酒駕

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