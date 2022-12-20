快訊

郭台銘母親想打BNT次世代疫苗卻打不到 莊人祥回應了

台鐵工會揚言春節「回家吃團圓飯」 交通部晚間急回應

與郭台強聚會影片再掀話題 陳時中盼慎辨真偽

中央社／ 台北20日電

鴻海創辦人郭台銘昨天首度分享採購BNT疫苗內幕，有媒體報導，傳郭台銘曾對弟弟郭台強與時任衛福部長陳時中同場飲酒不滿，陳時中今天晚間再度說明當天狀況，盼外界慎辨真偽。

陳時中今天晚間在臉書（FaceBook）發文提及，今天看到一則媒體報導，指稱他與正崴董事長郭台強去年6月中旬聚會影片外流，他想要再一次澄清，那場聚會發生於2020年6月，當時國內疫情穩定，國際也尚未有受認可的疫苗問世，報導內容與實情明顯不符。

陳時中說，回顧2020年6月份，本土病例數維持清零狀態，已經超過2個月，振興經濟是當時最重要的工作，他當時身為防疫指揮官，持續走訪全國各地，積極宣導防疫新生活，並短暫出席餐會，並非外傳3級警戒時期。

陳時中表示，相關報導未盡查證義務，持續向社會傳遞錯誤資訊，令他感到遺憾。對於這場聚會發生時間與緣由，他過去已多次對外說明，但如同諸多防疫有關的錯誤資訊，到現在仍持續流傳。

陳時中說，在資訊爆炸的時代，期盼社會大眾謹慎分辨真偽，並努力傳遞正確訊息，才能讓真相不被掩蓋、讓謊言就此絕跡。

陳時中 聚會 疫苗

延伸閱讀

最新北市立委補選民調出爐 媒體人曝「這因素」將成勝選關鍵

周玉蔻批他敗選兩手一攤就跑人 陳時中1句話回應

王鴻薇譏「喜歡周玉蔻、票投吳怡農」 吳怡農表態了

周玉蔻看好當選 王鴻薇譏：喜歡周玉蔻、票投吳怡農嗎？

相關新聞

影／立法規範使用抖音？唐鳳：先取得社會共識

數位發展部今天舉行年終記者會，說明成立四個月來的工作成果。針對媒體提問，政府是不是要全面禁抖音？部長唐鳳表示，這部份必須...

中央災防會議 政院：持續強化長照機構防救災機制

行政院副院長沈榮津今主持「中央災害防救委員會議」時，指示衛福部應會同地方政府共同強化長期照護機構的公共安全；交通部應持續...

全台僅存清代一品官宅 探索霧峰林家建築之秘

位於台中霧峰的霧峰林家，是台灣五大家族之一，從晚清經歷日治到光復，與基隆顏家、板橋林家、霧峰林家、鹿港辜家、高雄陳家各據一方，而板橋林家、霧峰林家更有著「一天下，兩林家」的稱號。 霧峰林家的園林與宅邸建築群腹地十分廣大，由頂厝、下厝及萊園等三大部分組成，而下厝建築群中的「宮保第」是台灣僅存清代一品官宅，建築整體空間左右對稱，為五進十一開間格局。...

照片看歷史／1966年好人好事代表獲表揚 乘「八德」禮車遊行

1966年12月20日，全國第九屆好人好事表揚大會在台北市中山堂舉行，出席有71位好人好事代表暨各界人士千餘人，大會由總統府資政陳立夫主持。副總統嚴家淦在大會中致詞說，弘揚倫理道德，以達成復國建國的目標，是總統一再指示。表揚好人的善行，也就是倫理道德的實踐，將民族的美德，透過好人好事的表揚來轉移社會風氣。希望這項社會運動，能努力的推行，在總統領導下，達到轉變社會風氣，完成復國建國的目的。...

盤點卡達世足賽之最 梅西、姆巴佩神紀錄一次看

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看卡達世足熱血最終戰。卡達世界盃足球賽昨天在阿根廷對戰法國的精彩冠軍戰後結束。梅西「最後一舞」單場攻進2球，法國隊「金童」姆巴佩則上演「帽子戲法」，個人單場進3球，兩大天王在這場全球矚目的賽事，競爭金靴獎互有領先，最後姆巴佩以8球勝出，成為隊史第2位進球王，接棒全球足壇最有看頭的新生代悍將。

TikTok稱未設台灣分公司 查證台中登記地在社區大樓

中國短影片平台抖音所屬的北京字節跳動，疑在台設分公司並違法從事業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。