與郭台強聚會影片再掀話題 陳時中盼慎辨真偽

鴻海創辦人郭台銘昨天首度分享採購BNT疫苗內幕，有媒體報導，傳郭台銘曾對弟弟郭台強與時任衛福部長陳時中同場飲酒不滿，陳時中今天晚間再度說明當天狀況，盼外界慎辨真偽。

陳時中今天晚間在臉書（FaceBook）發文提及，今天看到一則媒體報導，指稱他與正崴董事長郭台強去年6月中旬聚會影片外流，他想要再一次澄清，那場聚會發生於2020年6月，當時國內疫情穩定，國際也尚未有受認可的疫苗問世，報導內容與實情明顯不符。

陳時中說，回顧2020年6月份，本土病例數維持清零狀態，已經超過2個月，振興經濟是當時最重要的工作，他當時身為防疫指揮官，持續走訪全國各地，積極宣導防疫新生活，並短暫出席餐會，並非外傳3級警戒時期。

陳時中表示，相關報導未盡查證義務，持續向社會傳遞錯誤資訊，令他感到遺憾。對於這場聚會發生時間與緣由，他過去已多次對外說明，但如同諸多防疫有關的錯誤資訊，到現在仍持續流傳。

陳時中說，在資訊爆炸的時代，期盼社會大眾謹慎分辨真偽，並努力傳遞正確訊息，才能讓真相不被掩蓋、讓謊言就此絕跡。