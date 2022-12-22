孩子不玩的玩具先別丟！玩具圖書館傳愛到弱勢偏鄉

圖／台灣玩具圖書館協會提供

拿取積木推疊城堡、幫芭比娃娃變裝，是許多人共同的童年記憶，玩具能激發孩子的創造力與想像力，是小朋友快樂長大不可或缺的角色，然而，對偏鄉和弱勢家庭的孩童來說，因為家庭經濟與現實壓力，玩具成了奢侈的願望。

近年來，塑料垃圾的污染問題嚴重，當大家正關注寶特瓶、塑膠吸管等造成的環境問題時，往往忽略了玩具廢棄物也是一大隱憂，根據「台灣玩具圖書館協會」統計，台灣每年製造數百公噸的玩具廢棄物，其中高達九成的玩具以塑膠製成，有超過八成會被焚燒或掩埋；可惜的是，被丟棄的玩具，許多仍完好無缺，或者僅需妥善的修復便能煥然一新。

當台灣仍有一群弱勢孩童有玩具的需求，若能讓被丟棄的玩具「重生」，將可以替社會帶來善循環的影響力。

台灣玩具圖書館協會（以下簡稱玩館）成立迄今，已累積 18 年的「玩具共享系統」營運經驗，共計回收超過 400 噸、再生至少35萬件二手玩具，並且分送給全台約 1,600 家的偏鄉學校及社福團體，受惠人次逾 8 萬人。

努力替玩具打造第二生命的同時，每年仍有許多玩具被丟棄，且日益增加的二手玩具捐贈數量，也使玩館原先已捉襟見肘的人力更難以支撐，因此發起「玩具傳愛集資計畫」，就是希望號召民眾一起支持玩具共享系統，讓更多孩子在成長過程中，可以擁有玩具相伴的幸褔記憶，也替地球環境盡一份心力。

回收系統獨步全球 六步驟賦予玩具新生命

台灣玩具圖書館協會平均每年回收超過 40 噸的玩具，且每年皆以 2 到 3 成的速度成長，去年回收量更是高達 74 噸，面對海量的二手玩具，玩具圖書館協會建立了一套系統性處理程序，包括「回收」、「篩檢」、「分類」、「清潔」、「包裝」與「分送」等六大步驟，賦予玩具新的生命，開啟第二段旅程。

玩館投入大批人力及精力，例如在篩選階段，便需要辨別可修復的玩具，並由 11 位玩具醫生花費大量時間進行修復；在清潔環節，每週需投入超過 1,500 小時的人力，對玩具進行全面消毒；而在包裝時，更需透過無數有教保知識的工作人員，按照受贈對象挑選最合適的玩具。雖然步驟繁瑣且費時，但唯有如此，才能確保送到孩童手中玩具的安全性。

在無數人的努力下，玩館成立迄今已經累積服務了超過 8 萬人次，多達 1,600 家的偏鄉學校與社福團體受益，協助超過 35 萬件的二手玩具煥發第二生命，也讓更多孩子拾回快樂成長的權利。

台灣玩具圖書館協會，每年平均回收超過 40 公噸二手玩具，不僅協助減少碳排放，更將玩具提供給需要的孩童。 圖／台灣玩具圖書館協會提供

二手玩具再生 讓更多孩子擁有幸福童年

許多家長、孩童將曾經重要的「夥伴」捐出，期望透過玩具圖書館，讓這些玩具可以再次陪伴另一個家庭創造美好回憶。

擁有幼兒教育專業的共同創辦人蔡延治教授認為：「只要大家願意把自己的玩具捐出來，讓這些玩具不屬於任何一個人，將它們變成公共資源，讓所有人一起玩。」就能透過共享玩具的方式，串起人與人之間的情感連結。

台灣玩具圖書館執行長張維庭提到，曾經有一對夫妻帶著女兒，提著許多經過細心包裝及整理的玩具，前來拜訪玩具圖書館協會，在捐贈過程中，夫妻對著玩具流露出依依不捨的神情，經工作人員詢問後，才發現原來這些被捐贈的玩具，是屬於他們另一位已過世的女兒，縱然玩具留有無數與女兒的快樂回憶，但一家人仍決定將這些曾帶給他們歡笑與美好記憶的玩具，捐贈給有需要的孩童，並期盼它們能陪伴下一位小主人一同長大。

「讓有孩子的地方，都有一座玩具圖書館！」蔡延治教授（左一）贈送玩具到非洲玩具圖書館。 圖／台灣玩具圖書館協會提供

每年仍有百噸廢棄玩具待處理 玩具圖書館盼擴大服務

「只要有孩子的地方，就有一座玩具圖書館」即使玩具圖書館每年可回收約 40 噸的二手玩具，全台仍有大量玩具被丟棄，也依舊有許多孩童在玩具資源匱乏的環境中成長，因此，台灣玩具圖書館協會發起「玩具傳愛集資計畫」，期盼為孩子的童年營造快樂的記憶。

「玩具傳愛集資計畫」共有三階段目標，第一階段「玩具再生」，募集日常維運費用，預計再生 5 萬件的二手玩具、減少每年 50 公噸的廢棄玩具；第二階段「玩具傳愛」希望替更多玩具媒合到新家，且更頻繁地前往偏遠地區服務，目標一年提供 4 萬件玩具給 200 間非營利組織，並舉辦 20 場「玩具行動車」活動深入偏鄉，關懷偏鄉兒童；第三階段，則希望玩具圖書館協會能有經費參與 2023 年「世界玩具圖書館年會」，與世界各國分享台灣獨有的玩具回收與再生經歷，讓世界看見台灣的同時，也能讓更多玩具被再次利用。

集資回饋品方面，除提供多樣 DIY 環保玩具、體驗課程及免費玩具租借資格外，也邀請到知名藝人黃子佼親手操刀設計帆布包，圖樣由各式玩具組合而成，上方也會掛上隨機的二手玩具，盼能透過多元且精心準備的回饋品，希望更多人一同響應集資計畫，讓更多孩子能因為玩具露出最真摯的笑容。

更多「玩具傳愛集資計畫」內容，請參閱官網：https://bit.ly/3HPqmS0