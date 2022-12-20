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彰化縣展現校舍力與美 兼顧安全與美感

文／ 彰化縣政府 提供

大城珍膳美~防災教育美學教室。 圖／彰化縣政府 提供
大城珍膳美~防災教育美學教室。 圖／彰化縣政府 提供

彰化縣長王惠美上任後，秉持投資教育就是投資未來的理念，全面提升本縣校舍安全及教育品質， 109-111年投入9億3,609萬4,390元補助縣內學校辦理「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫」補強工程，共補助大莊國小等93校154棟校舍，採用擴柱、翼牆等工法辦理補強工程，以加強保障師生安全，建構安全、舒適及優質的學習環境，各校補強工程業已完成。同時還積極推動多項防災教育計畫，包括加強各校防災教育宣導、辦理防災種子師資培訓、複合式防災教育研習、建置防災教育輔導團，以強化師生防災知能，落實防災校園建置，提升學校災害應變的危機意識。

頂番國小-閱讀角整修工程。 圖／彰化縣政府 提供
頂番國小-閱讀角整修工程。 圖／彰化縣政府 提供

此外，縣府為增強學生的美學，於109年訂定「美域．美育－彰化縣美感校園環境營造計畫」徵選辦法，並邀請委員到校協助學校進行校園設計意象、施作場地及周遭環境討論，且融入美學課程規劃，期望透過學校將美學設計思維融入校園空間營造及活化，創造更舒適的學習場所，使校園空間可以發揮最大效能。

大莊國小-綜合大樓3 (擴柱補強)。 圖／彰化縣政府 提供
大莊國小-綜合大樓3 (擴柱補強)。 圖／彰化縣政府 提供

遂110至111年挹注近4,000萬元核定37所中小學執行「美域．美育－彰化縣美感校園環境營造計畫」，其中，「頂番國小」廊道閒置空間改善，就運用在地產業特色，結合校訂水舞金課程，鏈結校園、在地產業與社區共榮；「大城國小」則結合在地食農特色與濁水溪獨有的地理人文，以「災害麥來、好事花生」的防災主題，加入美學概念，建造「大城珍膳美」防災教育美學教室，讓學生從生活中體驗防災與美學的共存。縣府會持續推動改善學校設施設備，為彰化學子提供更優質更安全，且充滿美學藝術的校園。

富山國小-東棟教室A(擴柱補強)。 圖／彰化縣政府 提供
富山國小-東棟教室A(擴柱補強)。 圖／彰化縣政府 提供

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