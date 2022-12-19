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抖音台灣分公司在台中設立 中市府：名稱核定非權責

中央社／ 台中19日電
中國網路平台服務業不得在台設立營業據點，卻被發現「抖音」所屬的「字節跳動」公司到台中市成立台灣分公司，台中市政府今天對此回應。美聯社
中國網路平台服務業不得在台設立營業據點，卻被發現「抖音」所屬的「字節跳動」公司到台中市成立台灣分公司，台中市政府今天對此回應。美聯社

中國網路平台服務業不得在台設立營業據點，卻被發現「抖音」所屬的「字節跳動」公司到台中市成立台灣分公司，台中市政府今天對此表示，公司名稱核定並非市府權責。

抖音資安風險正受全世界關注，抖音是北京「字節跳動」公司的產品，根據兩岸人民關係條例規定，中國網路社交平台服務業不得在台經營相關業務，抖音是境外網路平台，在台不得設立營業據點。

行政院政務委員羅秉成發現，抖音以「字節跳動台灣股份有限公司」名義，在台中設立台灣分公司，行政院專案小組已主動查處，並移由司法機關查辦。

對於抖音在台中市申請成立台灣分公司，台中市政府經濟發展局透過文字稿表示，公司名稱核定非市府權責，這家公司名稱是由經濟部依據公司名稱及業務預查審核準則審查，並核發公司名稱預查核定書後，再由公司檢附公司登記辦法規定文件，向台中市政府申請公司名稱變更登記。

經發局指出，由於股份有限公司股東名冊無須向登記機關登記或報備，市府並無這家公司的股東資料，但依據業者提供的申請文件所載，並非僑外資或陸資公司。

至於「昇洋國際生技有限公司」變更登記為「字節跳動台灣股份有限公司」一事，經發局說明，昇洋公司於民國107年3月成立，均由台人出資，今年11月核准變更公司名稱為「字節跳動台灣股份有限公司」，地址登記在台中市東區十甲路，董監事都是台人，資本額新台幣1200萬元。

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