職涯探索交給臺北市就服處 TYS「實習平臺3.0」一路陪伴您

臺北市就業服務處為幫助青年找到適合自己發展的方向，持續精進原有的服務推出「實習平臺3.0」，日前於臺北青年職涯發展中心(以下稱TYS)舉辦實習平臺3.0發表記者會暨青鳥展翅獎頒獎典禮。現場介紹實習平臺3.0規劃推動的服務內容，並呼籲企業以及學校加入，共同為青年職涯努力。會中也特別邀請今年合作試辦計畫的台新銀行以及臺北商業大學，進行合作經驗分享，同時也向今年度與TYS有密切合作的學校頒發「青鳥展翅獎」，感謝學校這一年來與本市就業服務處共同為青年的職涯發展所盡的努力。

臺北市政府勞動局高寶華局長致詞。 圖／臺北市政府勞動局提供

臺北市政府勞動局高寶華局長說，「TYS服務自103年起至已有今8年，配合環境快速轉變，服務內容也隨時調整，實習平臺3.0串聯企業與學校資源對於雙方有很好的幫助，未來希望攜手學校共同為青年就業努力，透過政府資源讓服務更便捷，充分發揮功用讓企業找到好人才，學生順利找到工作，互助互利。」

臺北市就業服務處何洪丞處長表示，「過往實習平臺1.0是單純由企業上平臺建立職缺，並由學生自行依需要投遞履歷。後來為了提升學生對於選擇企業有更深刻的認識，將企業參訪導入實習平臺2.0，期待藉由直接與企業接觸，讓同學對於職場的想像可以更具體。這次記者會推動的「實習平臺3.0」，除結合TYS既有的各項服務資源，不同以往的部分是，在企業以及學生之間，新增了學校端的角色，並且導入實習職場先修班課程。」

臺北市就業服務處為幫助青年找到適合自己發展的方向，持續精進原有的服務推出「實習平臺3.0」，日前於臺北青年職涯發展中心(以下稱TYS)舉辦實習平臺3.0發表記者會暨青鳥展翅獎頒獎典禮。圖為啟動儀式合影。 圖／臺北市政府勞動局提供

今年合作實習平臺3.0的台新銀行柯惟苓協理說，「台新開放實習已有10年，設置實習職缺是希望可以及早開發具有潛力的人才，過去都是自行辦理，本次透過實習平臺3.0串聯企業以及學校，提供求職相關課程給同學，並發現同學面試情形較往年理想，對於招募效率有所幫助及提升，希望未來可以持續合作辦理。」

台新銀行人力資源處柯惟苓協理分享實習平臺3.0合作經驗。 圖／臺北市政府勞動局提供

臺北商業大學簡慧紋組長表示，「參與實習平台3.0有效解決學生職涯探索的問題，課程部分有效協助學校安排資源給學生，學生回饋都是收穫滿滿，希望未來有參與實習的同學也可以跟我們分享參與後的心得，讓我們能將服務提升到最好。」

最後參與本次實習平臺3.0的臺北商業大學莊家定同學提到，「本身即將進入職場，但覺得自身能力欠缺，進而參與實習平臺3.0，透過課程有理解自己的人格特質，及增進對於職場認識，對於職涯規劃相當有幫助。」

本次記者會也同步頒發今年度青鳥展翅獎，肯定攜手合作的學校，藉由「協助懷抱夢想的青年展翅飛翔」之意，特別感謝國立臺北商業大學、國立臺灣科技大學、臺北市立大學、臺北醫學大學、實踐大學及中華科技大學等六所大學，嘉勉學校願意為青年的職涯發展勞心勞力。高局長也期勉未來能有更多的學校以及企業的夥伴一同加入平臺協作，共同成就青年未來的希望。