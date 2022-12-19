邱臣遠批食藥署責任推給對岸 趁勢操作抗中牌製造對立

中國暫停台灣多項食品輸入，網傳是衛福部食藥署錯把鳳梨酥等糕餅類產品，以包餡麵食送件疑義，台灣民眾黨立委邱臣遠今天批評，食藥署去年早就收到中國通知，根本沒有所謂的突襲情形，食藥署直到最後仍然不承認錯誤，還試圖打模糊障卸責，再將責任推給對岸，徒然製造兩岸對立。

邱臣遠下午在臉書發文指出，中國海關總署最近宣布暫停台灣水產及2409項食品輸入，面對各界質疑及網路鄉民提出的各項質疑及證據，食藥署沒有弄清規定，幫了愛國糕餅業者佳德倒忙，似乎真相越來越明確。

邱臣遠說，據了解食藥署早在去年10月受訪時就表示，中國新制將導致鳳梨酥等「包餡麵食」類食品受到嚴重影響，顯見從去年開始，食藥署就一直誤將鳳梨酥歸類於包餡麵食類，並且提供相關的食品廠商錯誤的輔導。

不過，邱臣遠說明，從食藥署當時提供的簡介圖表，顯示他們知道除了4+14項的食品須由政府輔導申請以外，還有「其他」產品是由業者自行申請，另外也證實食藥署去年早就收到中國通知，根本沒有所謂的突襲情形，高層「抗議中國突襲」的回應顯然受到食藥署誤導。

邱臣遠再指，面對鄉民質疑食藥署輔導佳德鳳梨酥以「包餡麵食類」申請，致使不通過，同時舉出其他知名業者改為糕餅業申請後均已通過為例，打臉食藥署，食藥署今天駁斥外界「造謠」，並且強調「中國只有提供14類產品選項供業者選擇，只有包餡麵食，並沒有糕餅類」。

邱臣遠表示，既然食藥署知道鳳梨酥等糕餅類，自始至終不屬於14類申請產品，食藥署就應該善盡責任，釐清糕餅類屬於14類產品別以外的「其他」類別，再輔導相關食品業者，自行向中國大陸海關總署系統申請註冊，就不會出現重大落差。

邱臣遠批評，食藥署不僅沒有釐清中國政策變動的內容，後續行政程序反應更是慢半拍，未能及時協助本國業者正確申請，更因為食藥署的錯誤認知，誤導業者註冊錯誤類別，導致申請失敗，食藥署直至最後仍不承認錯誤，還試圖打模糊障卸責，再將責任推給對岸，徒然製造兩岸對立。

邱臣遠認為，政府不應只是犧牲業者利益，趁勢操作抗中牌，提升兩岸政治對立與仇恨氛圍，犧牲業者權益，卻沒有實際解決問題，總統、行政院長與相關部會首長更不應該在沒有搞清楚的情形下，就高喊「中國突襲、中國又來了、要再向WTO提申訴」，否則最後丟臉的就是政府自己。