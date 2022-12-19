陸禁午仔魚 周春米：不要因政治因素影響產業

大陸海關總署12月8日宣布暫停台灣午仔魚輸入，漁業署盤點後還有4200噸需轉銷其他通路，提升國內市場消費2800頓、海外市場拓銷1400公噸。屏東縣準縣長周春米說，補助是救急，未來還要將制度、技術、基本配備完善，也希望不要因為政治因素影響產業。

周春米說，事發之後農委會都有雙向聯繫，全國午仔魚養殖面積屏東占八成，外銷比例八成，屏東外銷影響64％，又以大陸最多。面對去年的鳳梨危機，年初石斑魚危機，大陸市場問題，不敢掉以輕心，嚴陣以待，午仔魚部分到明年上半年還有4200噸要轉銷其他通路。年節到了，要用洪荒之力來推銷，午仔魚是家庭非常受歡迎的新鮮的料理。

周春米說，農委會協助輔導業者跟大陸辦理相關登記程序，相關的補貼獎勵是必要的，補貼是救急的，要有制度、基本功夫、技術，基本配備做好。冷鏈可以加速來做，枋寮、林邊區漁會，枋寮因為用地取得問題還在談，林邊區漁會本身有土地，興建經費要農委會協助，中央趕快來幫忙，地仿會協助行銷。

周春米說，辛苦養殖業者，大家不想看到太多政治攻防，想看到政府在這次危機，如何將心比心，幫忙漁民，政治攻防太多大家會怕，這是漁民的產業、生計，不希望因為太多政治因素影響到大家辛苦建立產業。冷靜低調處理、降低危機影響，過年此波全力推銷，讓大家認識喜歡午仔魚，制度部分，大家密切溝通，一起度過危機。

午仔魚業者李春花說，政府祭出獎勵補助措施多少都有幫助，只能救急，外銷午仔魚只剩香港通路，盼能推到馬來西亞、新加坡，畢竟內銷市場有限，太多人在做。飼料漲價，價格跌，成本拉高，有些漁民放棄養午仔魚，養別的魚種。

屏東縣養殖漁業協會前理事長李金生，漁民一開始緊張惶恐是難免的，現在產地價格仍維持一樣，沒有變動，代表養殖戶冷靜慢慢走出困境，現在午仔魚池邊價一台斤115元。政府祭出措施，要能互相配合，滾動式檢討，讓午仔魚特色發揚，控制數量，品質提升，包括飼養方式，養殖環境管理等，未來往高價精緻發展。