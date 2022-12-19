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8歲童深山砍筍分擔家計　母不捨孩子跟著吃苦

文／ 中國信託慈善基金會 提供

一名8歲男童阿樂（化名）家境貧困，父親患有弱視、母親脊髓損傷，兩人僅能靠打零工維生，因此阿樂常得跟著大人穿梭在深山裡，幫人砍麻竹筍去賣，若有剩的就炒一炒當晚餐吃，有時一家三口靠分食便當果腹。根據2022年「點燃生命之火」調查顯示，近2成偏鄉孩童經常幫忙分擔家計，顯見在後疫情時代，仍有許多弱勢家庭亟待社會幫助，恢復穩定生活。

【紀錄片】《來自另一個星球的孩子

阿樂幼小身軀與高大的麻竹筍形成強烈對比，為分攤家計，他跟著前往山裡幫人砍筍。 圖／中信慈善基金會提供
阿樂幼小身軀與高大的麻竹筍形成強烈對比，為分攤家計，他跟著前往山裡幫人砍筍。 圖／中信慈善基金會提供

阿樂一家人住在偏鄉，房子因年久失修，不僅牆壁斑駁，屋頂也出現破洞，但僅用帆布遮雨。全家生活空間幾乎都在狹小的客廳，三人每晚就擠在同一個房間睡覺。

阿樂的父親是家中經濟支柱，但患有視障加上偏鄉求職不易，一家生活相當貧困，三人經常共食兩個便當。當地村長多次拜訪阿樂一家人，盡可能提供協助，不過阿樂的媽媽前陣子摔傷，無法工作，爸爸因壓力過大胃穿孔，日子更加困頓。

年僅8歲的阿樂主動跟爸媽到山裡幫人砍筍，一天賺取一、兩百元收入，但錢必須先還債，而剩下的竹筍，還有路邊摘的地瓜葉，炒一炒就是他們家餐桌上最常見的菜色。不過阿樂吃不飽也不抱怨，甚至肩負許多家務，包括下廚，生活現實讓他成為「小大人」，這更讓媽媽不捨地說：「這孩子一出世就是跟著我們吃苦…」

阿樂經常去摘路邊的地瓜葉，加上砍來的竹筍，是一家人常吃的菜色。 圖／中信慈善基金會提供
阿樂經常去摘路邊的地瓜葉，加上砍來的竹筍，是一家人常吃的菜色。 圖／中信慈善基金會提供

此外，阿樂口語無法清楚表達，別的孩子說他講「外星語」，不過阿樂積極正向，喜歡與人互動，不開心的事都放心底，不讓爸媽擔心。他透露心願是「交到朋友，跟大家一起玩！」還有趕快長大，有多一點能力可以幫爸媽的忙。

媽媽腳受傷後，體貼的阿樂變成家裡「大廚」，懂得煮飯燒菜，比同齡孩子早熟。 圖／中信慈善基金會提供
媽媽腳受傷後，體貼的阿樂變成家裡「大廚」，懂得煮飯燒菜，比同齡孩子早熟。 圖／中信慈善基金會提供

根據2022年「點燃生命之火」調查報告顯示，偏鄉孩童中18.2%經常幫忙家裡賺錢，59.8%需幫打掃洗衣，還有18.6%得協助家人的日常生活。而阿樂是現今臺灣偏鄉弱勢孩童的縮影，透過「點燃生命之火」您可以幫助他們藉由社會資源媒合，減輕家庭生活負擔，讓孩子下課後持續有社區志工陪伴和學校社團學習的機會。「你的愛阻擋風雨，讓孩子看見希望！」第38屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動邀請您捐出愛心，給弱勢孩童家人般的溫暖。

詳情請上網搜尋「點燃生命之火」，或上中國信託慈善基金會官網查詢，也可郵政劃撥捐款：財團法人中國信託慈善基金會／19933384。

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