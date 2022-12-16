健保醫療資訊雲端查詢系統 榮獲2022雲端物聯網創新獎

新冠疫情期間，健保醫療資訊雲端查詢系統彙整跨部會資訊，提供醫療院所查詢病人旅遊史、接觸史、職業別及是否群聚等資訊，避免醫療資訊不對稱造成之防疫破口，維持醫療量能，成為國家堅實防疫後盾，更為實踐科技防疫新典範，且為穩定國家經濟貢獻一份心力。 衛福部健保署今年以「健保醫療資訊雲端共享，把關一把罩」專案，榮膺「2022雲端物聯網創新獎–優良應用獎」殊榮。

醫療需求日益提高，民眾自由就醫環境下，病人看多個醫師已是常態，個人就醫與用藥資料經常在不同醫療院所內，導致醫師不易取得完整的資料，容易發生重複開藥或重複檢查檢驗的問題，影響病人就醫用藥安全與品質，更造成不必要的醫療支出。健保署長李伯璋說，健保署運用健保雲端系統整合病人就醫資料，避免重複處方、藥品交互作用等潛在風險，保障病人就醫安全。

健保署透過長年發展的健保資料庫，運用雲端科技整合以病人為中心的各類就醫資料，並在近日推出全新升級改版之「健保雲端系統2.0」，彙整病人跨院所的就醫、用藥及檢驗檢查資料，以更友善、客製化及視覺化功能，讓醫師能快速、有效掌握病人治療狀況，使就醫更安全。根據健保署統計，醫療院所利用健保雲端查詢系統的比率近9成，平均每月有3600萬查詢人次。

李伯璋說，健保署有效運用單一保險人優勢，應用雲端科技整合民眾就醫資料及政府部門醫療資料，發揮組織韌性，透過全民健保體系、健保雲端系統及健保大數據資料庫，協助指揮中心整體防疫措施，同時，也推出虛擬健保卡，讓不便親自就醫的民眾可以獲得必要醫療服務，民眾亦可透過健康存摺APP做自我健康管理。

健保署藉由跨領域資料整合，透過公私協力，推動健康資料雲端物聯網的發展，近期也與多家醫院及電子大廠共同合作開發AI智慧醫療模型，將全民重要的健康大數據，轉化為國人重要疾病的更佳醫療解決方案。

「雲端物聯網創新獎」由台灣雲端物聯網產業協會主辦，以加速國內雲端物聯網產業發展，彰顯政府部門及民間企業於相關領域之成果，評選具創新性、利用新技術、整合開放性、具應用價值及具經濟效益等五大特色的應用服務，以期對相關產業產生示範作用，提升技術水準，擴展跨領域服務，帶動產業整體發展。主辦單位表示，健保雲端系統串聯全國醫療院所，結合健保卡及健保快易通APP，守護全台民眾，是物聯網優良應用的最佳展現。