「2022鶯歌藝術季」今日開跑！集結音樂、市集、街區走讀 共譜最動人的鶯歌樂章

「2022鶯歌藝術季」以「來唱鶯歌」為主題，首次在陶博館大廳辦理演唱會，偶像樂團「旺福」於今日登場。 圖／新北市政府文化局 提供

廣受民眾喜愛且已邁入第3年的「鶯歌藝術季」即日起至12月25日熱鬧登場！由新北市及鶯歌陶瓷博物館，並結合美術館籌備處聯手創立的品牌活動—鶯歌藝術季，今年以「來唱鶯歌」為主題，即將陸續展開包括︰匯「聚」之門、來「唱」鶯歌、聆「聽」漫遊、微笑音「樂」市集等四大系列活動，內容豐富多元，歡迎民眾在歲末時節前來參加，共譜動人的樂章，見證鶯歌是一首匯聚多元的美好歌曲。

「匯聚之門」是由策展團隊臺北世大運開閉幕式燈光設計車克謙老師、臺北聽障奧運會開閉幕式影像設計徐逸君老師、法國巴黎師範音樂院作曲家馮雁敏老師共同創作的光影牆。燦爛光芒加上沈浸式的音樂元素，將陶博館外牆變成絢爛的光影牆，帶領民眾走入夢幻光影世界，用視覺、聽覺來感受鶯歌的美！生動的光影內容，以敘事方式述說鶯歌豐厚的文化脈絡，從200年前製陶，發展至今匯聚多元藝術創作，再到期待未來新北市美術館誕生，一一呈現在市民朋友的眼前，迎來璀璨未來的喜悅。

藝術家胡縉祥、蔡秉樺的光影裝置作品《重光陣列》利用15個LED矩形組成，即日起至112年1月2日在陶博館的永傳廣場草坪區展出。 圖／新北市政府文化局 提供

「來唱鶯歌」首次在陶博館大廳舉辦演唱會，今日首場演出由復古造型偶像樂團「旺福」、潮流新聲鄭宜農、金曲客家樂團「吉那罐子」、新生代獨立樂團「溫蒂漫步」，融合知性、文青、復古，接力打造復古搖滾演唱會，讓市民朋友大飽耳福，一起嗨翻鶯歌城。12月24日邀請擅長爵士音樂的組合「Swing Taiwan」開場，再由第32屆金曲獎最佳演唱的「尋人啟事」、女子人聲樂團「仕女聲」、都會潮流唱作女聲Haezee黃瑋昕，詮釋極致美聲風格，營造輕鬆愉悅的溫馨音樂會。

第32屆金曲獎最佳演唱的「尋人啟事」，將在「2022鶯歌藝術季」帶給民眾輕鬆愉悅的音樂演出。 圖／新北市政府文化局 提供

「聆聽漫遊」將三鶯豐富的人文故事、產業變遷、生態現象，導入前衛數位藝術的體驗，搭配推出主題走讀遊程，巡禮三鶯藝文景點，細細體會在地美學文化。藝術季期間，新北市美術館邀約當代藝術作品展示參與，推出「ARTGOGO 藝術行動巴士-數位號」、「聆聽漫遊：藝術創作系列活動」。

「2022鶯歌藝術季」集結40間質感風格品牌，在陶瓷藝術園區推出市集。圖為「懶洋洋製造所」陶藝作品。 圖／新北市政府文化局 提供

連續二個週末假期在陶瓷藝術園區的「微笑音樂市集」全場氣氛超chill！齊聚陶藝、金工、藍染、毛線娃娃、羊毛氈吊飾、植栽等風格手作，現場進駐滿足味蕾的特色餐飲，有現烤鬆餅、原住民木鱉飯、手作米糕、手沖咖啡等品牌人氣美食。大家最愛的打擊表演、音樂劇、氣球表演、舞蹈默劇等即興互動演出，宛如置身驚喜派對；輕鬆悅耳的音樂表演展開溫暖歌聲，為大家帶來難忘的音樂饗宴。

(新北市政府文化局 廣告)