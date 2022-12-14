助偏鄉孩子「翻轉貧窮」！台積電張淑芬展望未來 更多企業加入幫助不同人

關注公益超過10年的台積電慈善基金會，今天舉行「以愛引路 預見未來之光」記者會，分享過去1年的慈善足跡，從花東賑災、公益綠能，到近年大力推動的技職培力計畫，幫孩子尋找一技之長、畢業即可就業，亮點成果從南到北，可謂遍及全台灣。

一起參與公益行動的夥伴企業們，也分享與台積電慈善基金會做公益的心路，形容「台積電就像一盞燈，引領走向善的道路」；對於未來的展望，台積電慈善基金會董事長張淑芬提到，期許更多企業一起加入，「凝聚各種的力量，幫助不同的人」。

台積電慈善基金會，今天舉行「以愛引路 預見未來之光」記者會，董事長張淑芬分享過去1年的公益成果，並提到現正推動的「技職培力計畫」，齊續更多企業一起響應，「凝聚各種的力量，幫助不同的人」。 圖／江建泰 攝影

台積電技職培力計畫 讓孩子們更有勇氣去嘗試、闖出一片天

台灣偏鄉教育長期對準「給資源、有書唸」，但堅持走第一線的張淑芬，觀察不是每一位孩子都擅長唸書，但每一位孩子都有專長，3年前構思偏鄉「技職培力計畫」，與企業夥伴協力，完成後錄取的發給聘書，未錄取的也發給受訓證書，幫助孩子擁有務實的謀生能力。

張淑芬提到，「如果我自己不愛唸書，卻還被強迫唸書，這不就是強迫別人中獎？」台積電在公益過程中，也在自我學習。

為此，針對偏鄉的國中小孩，台積電維持「多元探索、學科補強、職業引路」方式，而對於技職高中推出「技職培力計畫」，培養自信及專業，畢業就能找到工作，最終，讓參與計劃的技職學生，陪伴國中小孩及弱勢據點，形成真正「善的循環」。

「我們就像餐廳，人家需要什麼餐點，我們就去備料買食材！」張淑芬形容，台積電一直努力打造公益平台，企業想要做公益或技職人才、但不知道怎麼做，台積電就會提供經驗及媒合，去尋找對應職能的學校及學生。

夥伴企業分享公益心路 台積電就像一盞燈、引領善的道路

一起參與公益計畫的麥穗文教團隊執行長黃筠婷，回憶第一次與張淑芬碰面，「董事長當時問我，你會做公益嗎？」就此結下公益行動的緣分，起初她不知道怎麼做，但台積電就像一盞燈，讓他們少走冤枉路，而這樣善的力量，開始想光暈一樣，拓展到更多城鄉。

台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」，去年率先攜手大金空調、HAPPY HAIR 快樂髮型，邀請志同道合的企業夥伴，截至去年底，就至少 78 位高職學生完成培訓、18 位同學獲得工作機會。

台積電慈善基金會董事長張淑芬形容，台積電一直努力打造公益平台，對於想做公益、卻不知道怎麼做的企業，提供經驗及資源的對接。 圖／張皓婷 攝影

偏鄉「技職培力計畫」也跨足農業產業，台積電慈善基金會、樂活生技、雲林 縣政府的三方合作，提供冷凍貨櫃、62箱菌種及技術指導，並交由北港農工農 場經營科26名學生們，進行栽種香檳茸的實作課程。讓即將畢業或已經畢業的 高職學生，透過學習新技能，找到就業的方向，讓孩子「找到對的位置」。

大金空調執行長黃海清也提到，現在各行各業都缺工，一開始認同台積電「技職培力」理念，但到哪個縣市、找哪個學校，一開始真的無所適從，但台積電幫忙串接起來，把遭遇障礙都排除，順利找到學生，開始媒合、實習、工作。

展望2023年 張淑芬期許更多企業加入 「凝聚各種力量，幫助不同的人」

關於許多家長觀念仍停留在「多唸書」才好，張淑芬說，對於愛唸書、但沒資源的孩子，台積電當然持續提供協助，而不一定愛唸書的孩子，台積電要做出好成績，家長願意放手讓孩子往前走。

張淑芬也說，觀念的轉變確實不容易，也不會去強迫家長接受，但「我們基金會不是做業績，而是希望把理念渲染給更多人」，許多企業也是發現到，台積電不是為自己，而是為別人著想，改變才會慢慢發生。

台積電慈善基金會，今天舉行「以愛引路 預見未來之光」記者會，分享過去1年的慈善足跡，從花東賑災、公益綠能，到近年大力推動的技職培力計畫，亮點成果從南到北，可謂遍及全台灣。 圖／江建泰 攝影

台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」，今年獲奇美集團響應，提供烘焙技職培力的平台，接續明年2月也有福華飯店針對飯店服務開設實境體驗培訓課程與水里工商合作，提供工作機會。IKEA 及台灣松下(Panasonic)也加入提供專業培訓與就業機會的行列，讓高職的孩子可以選擇自己的賽道。

對於未來的展望？以及想要哪些產業別的企業響應？張淑芬直言「產業不會設限，企業的數量更不會設限。」如果有更多企業一起加入，才能凝聚各種的力量，幫助不同的人。

「公益綠能計畫」助弱勢節能更創能、「花東賑災」投入5000萬援助

除了偏鄉「技職培力計畫」，面對氣候變遷及永續未來，台積電慈善基金會啟動「公益綠能計畫」，攜手政府單位、科技大學，協助社福機構及偏鄉學校更換節能電器、架設太陽能板，不僅提升能源使用效率、減輕其營運負擔。

此外，汰換老舊燈具，用更便宜的電費，帶給偏鄉師生更明亮健康的學習空間，計畫遍及11個縣市、246所偏遠學校，更換8萬5千支燈管，經過計算，節省760萬電費，而減少135萬公斤CO2，相當於建置19座大安森林公園。

而今年發生的「918 大地震」，造成屋倒、橋斷、火車出軌等重大災害，張淑芬與台積電基金會同仁，在事發後搭早班火車趕抵災害現場，總計投入5000萬、志工累積271人次，協助修繕285戶、重建共7戶，祈願花東攜手共度難關。