2023富邦人壽聯合人才招募開跑 職缺鎖定金融科技專長 大數據解密金融科技人才 左腦人、右腦人不約而同搶佔一席之地

根據金管會「國內金融業投資金融科技概況」資料顯示，2021整體金融產業負責金融科技相關業務員工人數近1.4萬人，佔整體金融從業人員比例4.25%，且較前一年度3.23%相比成長幅度，顯示企業對金融科技人才需求逐年提升；富邦人壽近年積極拓展保險科技範疇，與微軟(Microsoft)、Google和LINE等新興科技公司合作，持續將科技能量注入以人為本的保險服務流程，2023聯合人才招募活動即日起展開，職缺鎖定金融科技專業，涵蓋程式開發、數據工程、雲端建置、資訊安全、作業系統及流程規劃及專案管理等，歡迎各領域社會新鮮人及準畢業生加入富邦人壽、成就無限可能！

2023富邦壽聯合人才招募 鎖定金融科技專長。 圖／富邦人壽提供

富邦人壽總經理陳俊伴表示，惟有實踐「人才永續」才能達成「企業永續」，富邦人壽以Stay Young為倡議主張，蘊含持續創新、永續經營的決心，並長期致力人才育成，積極培育跨領域人才，鼓勵員工協作與經驗傳承，持續開辦創新多元的專業課程，且加強實務訓練、形塑風險控管與公平待客之工作意識，同時也關心員工健康與安全，從工作與生活兩面向不斷支持員工邁前，實踐「正向力量 豐富生命」之品牌願景。

金融科技人才大數據解密 左腦人、右腦人各佔50%

金融科技是個具有前瞻性的職涯領域，但是否需要出身理科背景的左腦人才能勝任？答案是跨領域整合能力更加關鍵。根據2022富邦人壽人才招募數據統計（表），從事金融科技工作的新進員工中，畢業於理科系所的左腦人比例為50%（含電資學院、理學院），與來自文組的右腦人各佔山頭（含文學院、商管學院、社會科學院與其他）。

以往金融科技從業人員多以理科出身的左腦人為主，如今已有更多跨領域專長的人才紛紛加入，對於金融科技工作躍躍欲試，打破了長久以來的求職刻板印象，更加突顯其跨領域的特性，富邦人壽重視員工多元發展潛力，無論左腦人或右腦人，只要成為富邦人壽一份子，都能在豐沛資源的支持下創造職涯成功，並建議如果想要成為全方位金融保險人才，需要具備二大關鍵特質：第一，是對金融保險產業的了解，展現工作熱忱才能主動學習、勇於接受挑戰；第二是以人為本的創新能力，從金融服務使用者的角度出發，洞察需求打造創新服務。

加入富邦人壽揮灑你的特色，讓你更出色！

對於仍在持續拓展可能並渴望成長的社會新鮮人，富邦人壽將會是您的首選。富邦人壽提供完整的「新人學習旅程」，包含多元學習活動，幫助每位新人在保險價值、公司文化、保險法令、職場技能各方面都能快速提升。在單位中也安排亦師亦友的師傅，提供工作、生活、人際與職涯上的協助，協助每位新人在短期內適應環境，發揮自身所長；另一方面，富邦人壽也持續推動健走與職場健康等多元活動，如健康講座、醫生諮詢等，為員工打造有益身心健康與平衡的友善職場環境。

富邦人壽擁有具市場競爭力的薪酬制度與完善貼心的福利措施，並提供員工持股信託制度，鼓勵員工共同與公司一起成長打拼，共享成長獲利的果實。另有鑑於近年少子化已成為全球性議題，台灣生育率持續下降，為減緩員工生育、育兒的壓力，並善盡企業社會責任，富邦人壽全面提升同仁生育、育兒補助，包括優於法令的10週有薪產假、每胎新生兒補助10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬元，同時，為鼓勵準爸爸共同分擔生育子女的辛勞，陪產假由5天增加為7天，致力成為全方位的幸福職場。

2023年度富邦人壽人才招募活動涵蓋「內勤全職工作」與「實習生計畫」，人才專業領域以金融科技為主，收件期間自即日起至2023年1月8日止，有興趣者可至104人力銀行完成履歷投遞，通過履歷篩選者，將依順序安排後續甄選程序，並預計2023年1月12~16日進行面試，招募小組亦會以Email通知應徵者每一階段的甄選結果與訊息，歡迎有志夥伴把握成就自我的好機會，詳情請至富邦人壽人才招募活動網站：https://www.fubon.com/life/HRrecruiting/index.html。