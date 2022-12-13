國泰全國兒童繪畫比賽北區頒獎 用色彩讓地球更美好

用色彩讓世界更美好！第47屆「國泰全國兒童繪畫比賽」北區獲獎者於10日在台北舉辦頒獎典禮，從全國逾6萬件作品中脫穎而出的上百位小小畫家接受表揚，得獎者用最富創意與繽紛的色彩激盪創意，提交出對地球更美好的想像。

第47屆「國泰全國兒童繪畫比賽」北區頒獎典禮圓滿落幕。 圖/國泰金控提供

小小畫家許心願 永續觀念從小扎根

今年兒繪比賽主題為「對地球最好的一件事」，這次比賽累積這群小畫家如何要讓地球更美好的行動方案，有人認為多種樹、有人認為要搭乘大眾交通運輸工具、有人則主張要減少汙染、還有人認為要減少食物浪費，不同主張讓永續觀念從小扎根在孩子心中。

國泰人壽協理廖昶超表示，要勇敢拿著畫筆去描繪出讓世界更好的畫面，「不要忘記要時時對地球用心，讓這片環境更美好。」他也希望大小畫家可以交流欣賞作品，相互學習莫忘初心，同時感謝父母的支持與參與。

47年來從未缺席評審工作的台陽美術協會暨中華民國油畫學會理事長吳隆榮也說，得獎作品要具備主題鮮明、構圖完美、色彩調和，也要展現出專屬創作風格，能夠獲得肯定很不容易；中華民國兒童美術教育協會秘書長侯增輝也鼓勵得獎者要從創作中去感受生活，同時感謝國泰投入美感教育多年，尤其在疫情期間仍堅持舉辦比賽值得鼓勵，也期許得獎者在創作路上努力前行。

現場設置絹印體驗區，讓親子DIY環保提袋。 圖/國泰金控提供

頒獎典禮氣氛熱烈，現場安排龍門表演藝術工作坊精彩開場，活動代言人黑啤布偶與親子歡樂合影，現場還有DIY絹印環保袋體驗；國泰還特別把得獎者畫作印製成環保袋，成為專屬紀念品，許多親子領取時都露出驚喜表情；國泰並送出包括COZZI和逸飯店住宿券、果汁機等精美獎品，讓大家滿載而歸，共度美好午後！

國泰將得獎作品製作成環保袋，得獎者留下專屬紀念品。 圖/國泰金控提供

多種樹恢復地球生息 專屬環保袋令人驚喜

新北市嘉寶國小六年級的陳同學，認為對地球最好的一件事情就是要多種樹，因為人類一直砍伐森林，讓生態受到破壞，所以要多種樹，讓地球回復最美好的那一面，「我畫了很多動物，希望牠們在地球上都能快樂地生活，構圖的安排跟細節花了比較多時間，但知道得金獎滿意外的。」她跟媽媽一起來參加頒獎典禮，覺得很盛大，活動安排的也很不錯，不僅可以親自體驗絹印藝術，也可以拿到自己畫作的環保袋，感受到國泰對於推廣藝文活動的用心。

來自桃園希望城堡幼兒園的李同學，去年獲得佳作，今年更上一層樓獲得銅獎，她覺得對地球最好的事情就是要多種樹，知道可以來參加頒獎典禮非常期待；李媽媽說，國泰用心舉辦頒獎典禮，沒想到規模這麼盛大，不但可以觀摩其他得獎作品，特別製作的畫作環保袋很令人驚艷，對孩子很有意義，而連續40多年的不間斷，更展現企業的社會責任，是很棒的事情。