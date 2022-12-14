臺中環保局遠端監控科技執法 揪出非法棄置廢棄物 We are watching you！守護臺中好環境

過去，查緝環保犯罪相當不易，須依靠臺中市環保局人力稽查，與市民朋友及警調單位共同攜手合作，耗費大量人力和時間進行追查後，卻仍是成效不彰。但現在守護市容的環保英雄們不再是《孤勇者》了，臺中市環保局以科技AI工具執法，打擊環保犯罪讓非法棄置無所遁形!!!

千里眼系統鎖定環保犯罪 杜絕廢棄物非法棄置

往日臺中市南屯區中台路73巷屢遭棄置，逐漸淪為非法棄置者的棄置天堂，即使環保局加派人力巡查，仍難遏止不法行為，加上早年環保科技尚未蓬勃發展，僅能以人力巡邏方式進行嚇阻，但往往事倍功半，難以全面追查不法業者及違規案件。

隨著科技日新月異，稽查工具也有了快速的智能發展，環保局自109年起與中華電信合作，架設千里眼影像監控系統，針對非法棄置熱區及特定棄置重點區域廣設遠端監控設備，並搭配車牌辨識功能，有效掌握可疑車輛之車籍資料，將不肖業者繩之以法，此項AI執法功能，對於查緝非法棄置案件而言，無異於獲得一件神級裝備。架設千里眼系統後，去(110)年中台路已查獲3件違規棄置廢棄物案件，共計裁處新臺幣1萬800元，顯見導入AI科技執法，可有效杜絕環保犯罪，維護本市環境整潔。

環保宵小將滿車的廢棄物載入臺中市南屯區中台路73巷進行非法棄置。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

臺中市環保局利用千里眼影像監控系統隨時監控非法棄置熱區畫面。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

臺中市環保局在非法棄置熱區架設千里眼影像監控系統，嚇阻不法業者非法棄置廢棄物。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

「你在丟、我在看 」We are watching you！環保科技電眼讓犯罪者無所遁形

臺中，是個山海兼容、氣候宜人的宜居城市，卻有民眾因貪圖方便隨意棄置垃圾，人為破壞這座美麗的城市。環保局發現在台74號(潭子段)下匝道分隔島附近，許多人開車路過時，隨意將車內食物包裝垃圾、廢棄飲料杯及檳榔渣等亂丟，清潔人員必須在危險的車陣中來回穿梭清理道路，疲於奔命的維持環境整潔，避免民眾遭遇「轉角飛來飲料杯」或是「命中註定噴到檳榔汁」等事件。

因此環保局清潔隊運用科技執法以AI電眼取締不法，在快速道路下匣道、主要道路遇紅綠燈分隔島及易遭亂丟垃圾處，設置AI電眼設備，並且利用移動式監視器以車追人，只要監視器拍到有亂丟垃圾、吐痰、檳榔渣、菸蒂等行為，將依違反《廢棄物清理法》第27條第1款規定，並依同法第50條處1,200元至6,000元罰鍰。統計從今(111)年7月到10月間已取締342件、罰鍰金額預估44萬4,200元。環保局移動式監視器也會因地制宜，架設位置隨時滾動式調整，請民眾切勿心存僥倖、亂丟垃圾。

臺中市環保局於重要道路以監視電眼取締亂丟菸蒂之用路人，告發取締。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

臺中市環保局可從電眼系統追緝亂丟垃圾之人，進行告發取締。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

臺中市環保局以行動展現守護臺中好環境的決心，利用AI科技執法蒐證，打擊環保犯罪，遏阻不法棄置行為。呼籲民眾若發現污染環境之違規情事，可利用環保局設置的24小時環保報案專線04-23280380或免付費專線0800-066666立即通報，共同維護市容整潔，打造優質生活城市。

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