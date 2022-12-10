2022藝起來新莊串門子-新北「尚青」社造團隊組新莊進香團 用N+1種的方式為廟街添文化香火

「2022藝起來新莊串門子」串起新莊百年廟宇，新北社造團隊組新莊進香團，為文化添上新香火。 圖／新北市政府文化局 提供

2022藝起來新莊串門子活動，今年邁入第3年，這次29區社造團隊以揪團進香的概念，組成「新莊進香團」，到新莊廟街的慈祐宮、武聖廟等7座百年廟宇，設計了創意工作坊、體驗活動、小旅行及表演等，用熱情和巧思為廟街文化添新香火，同時帶回廟宇的精神及廟街印象傳承發揚。系列活動還串聯金曲歌王「謝銘祐」及麵包車樂團、新莊文藝中心、新莊中港圖書分館等，自111年12月10日至12月24日，歡迎大家一起來新莊逛一逛。

遊境感知所帶來桌遊，將帶領民眾藉由遊戲探索新莊。 圖／遊境感知所 提供

新北市文化局長龔雅雯表示，新莊廟街有三百多年的歷史，是在地珍貴的文化資產，也是打造品牌的創意寶庫，「藝起來新莊串門子」活動從109年開始辦理，每年都用新的活動方式來活絡廟街。為了展現社造能量，擴大參與，今年特別邀請新莊在地及新北市29區有特色「尚青」的社造團隊，以揪團進香的概念，組成「新莊進香團」，用做社造的熱情和創意，以有形的活動，創造無形的鏈結，翻轉新莊廟街，讓廟街的價值被看見，也把新莊廟宇的精神宣傳發揚出去，為文化添上新香火。

「壁生年華」鍾任壁大師技藝傳承特展，布袋戲特展稀品上百件免費看。 圖／新北市政府文化局 提供

今年特以新莊慈祐宮、武聖廟、潮江寺、廣福宮、文昌祠、地藏庵、保元宮等7座廟宇為展演場域，並分別提煉出：溫柔堅定(慈)、勇敢面對(武)、安靜聆聽(潮)、開枝散葉(廣)、見多識廣(文)、挖掘內在(藏)、赤子之心(元)」7個精神價值，讓各青年社造團隊扣合7間宮廟的精神發揮創意，用N+1種的方式辦理工作坊、分享會及體驗活動，例如在地藏庵展示官將首的服飾，在潮江寺讓民眾戴上耳機，用Podcast方式聽新莊街仔聲等等。

「恁的演唱會」-金曲歌王「謝銘祐」及麵包車樂團將現身新莊保元宮開唱。 圖／恁的演唱會團隊 提供

新北市立圖書館新莊中港分館推出「新」英雄崛起-英語走讀新莊廟街活動。 圖／新北市政府文化局 提供

2022藝起來新莊串門子相關系列活動，還包括新莊文化藝術中心扣合傳統布袋戲文化所辦理的兩大布袋戲特展，「壁生年華」鍾任壁大師技藝傳承特展、幕前·幕後—傳統藝術藝師紀錄展，還有金曲歌王「謝銘祐」及麵包車樂團現身「唱恁的歌」；新北市立圖書館新莊中港分館推出「新」英雄崛起-英語走讀新莊廟街等。更多資訊請至新北市文化局網站(https://www.culture.ntpc.gov.tw/) 查詢。

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