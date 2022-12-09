氣候法6訴求 環團：應提升決策層級

多個環保團體9日上午趕在黨團協商前集結於立法院外，針對「氣候變遷因應法」(簡稱氣候法)的相關修法程序，重申6大訴求，包括希望提升決策層級，以有效解決氣候變遷問題。

環團6大訴求內容包括：第一、拉高氣候治理層級，確立部會權責；第二、碳費有效性需有執行目標與管考機制並擴大用途，短期碳費長期碳稅；第三、考量人權衝擊，以自然為本與社區調適策略為優先；第四、氣候治理不遺落任何人，強化地方治理，資訊公開，全民參與；第五、公民參與氣候管制，訴訟條款並肩同行；第六、核能非台灣減碳選項，再生能源推動大步向前。

碳費要透明

地球公民基金會顧問蔡中岳表示，應建立行政院氣候會報，由行政院長作為召集人，邀集各部會首長、學者、民間團體參與，並賦予該會報充足人力、行政資源統合、機關考核之職權，方可建立完整的氣候治理機制。

綠色和平專案主任洪昇邦表示，碳費作為《氣候法》修法最主要的核心政策，民眾最關心的兩個重點，其一是能不能有效誘使減碳，其二是基金分配能不能發揮最大功效。兩年多來環團的訴求，政院版的草案依舊沒有納入。

為了讓臺灣真正可以達成淨零，綠色和平要求各黨協商出更明確的政策內容，包括如何確保費率有效且接軌國際、如何有透明的分配機制、如何接受公民團體監督，打消民眾認為碳費僅是環保署小金庫的質疑。

應優先考量脆弱族群

環境權保障基金會專職律師呂冠輝表示，淨零路徑必然伴隨許多轉型政策，這些轉型政策應該最優先考量的是，如何減緩對脆弱族群的衝擊。以台北市社子島開發案為例，高堤防和填土都是因應海平面上升、避免淹水的調適手段，但開發與迫遷，實質上只是再次傷害受氣候變遷影響的脆弱族群。

呂冠輝表示，正確的做法應該是將補助企業的碳費，妥善地用來與社區、人民、相關的利害關係團體溝通，透過資訊公開與完善的民眾參與，讓政策可以隨著溝通的進行加以調整改變。

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