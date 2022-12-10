友善保育類山麻雀、諸羅樹蛙的農村地景 正是嘉南好風景

保育類野生動物如何與農業生產和諧共存，甚至創造額外經濟收益，是林務局推動山村綠色經濟極力想解決的問題。而住在嘉義阿里山茶園裡的山麻雀，以及大林、溪口地區竹林的諸羅樹蛙，這兩個保育物種分別在山區及平原的案例，在林務局嘉義林區管理處結合農民、地方社區及學校的推動下，揭示了生活、生產、生態三生共好的可能。

山麻雀喜歡棲息在山區人為開墾與森林鑲嵌的環境，圖為嘉義縣梅山鄉的茶園風光。 圖／嘉義林管處提供

保育山麻雀的居住正義行動，供住供吃打造山麻雀友善山村

山麻雀是瀕臨絕種保育類野生動物，主要棲息於山區聚落、農耕地及森林邊緣等鑲嵌的里山環境，因此與人類活動以及農耕模式有著非常密切的關係。目前估計全台山麻雀族群數量約僅有1756隻，雖然比106年估計的1433隻略有增加，但整體族群數量還是相當稀少。為此林管處針對牠們面臨的種種困難一一提供支持與改善。在嘉義梅山地區懸掛巢箱、設置餌站、種植食草，結合當地社區、瑞峰國小積極宣導，並邀請茶業改良場專家講解友善用藥，山麻雀意象也躍上社區農產品包裝，儼然成為商品最佳代言人。在總總努力下，去(110)年至少有106隻幼鳥成功離巢讓阿里山山區成為山麻雀最溫暖的家。

啣巢材準備進入人工巢箱的山麻雀公鳥，洞口外設置支架方便親鳥停棲進出巢箱。 圖／嘉義林管處提供

認明諸羅樹蛙友善棲地標章 享受美味竹筍同時支持諸羅樹蛙保育

諸羅樹蛙為臺灣特有種，也是珍貴稀有保育類野生動物，侷限分布在雲嘉南地區，在嘉義地區，70%的諸羅樹蛙就住在竹林環境之中。與農地有高度依存關係的諸羅樹蛙，近年來因農村人口、產業結構、土地利用的改變，適合其棲息的竹林也快速縮減，因此林管處針對竹筍農推動「諸羅樹蛙友善棲地管理標章推動方法」，以營造田區成為諸羅樹蛙合適的棲地為核心，並藉由保育為農產品「生態加值」，期望創造一個能同時滿足「農業生產」與「蛙類生存」的經營模式。目前已有12位「最佳筍友」的19處田區通過審查取得「諸羅樹蛙標章」，田區面積總計5.7公頃。而取得標章的農產品在安全檢驗上，也以農藥零檢出為基礎，鼓勵農友配合現行的綠色保育標章、有機、產銷履歷，產出安全好吃又有理念的竹筍。

諸羅樹蛙友善棲地標章竹筍: 以家的屋簷形狀轉化為保護的意涵；諸羅樹蛙以愜意的姿態在竹林棲息，藍色的區域表現出農友為樹蛙營造出的水域棲地樣貌。 圖／嘉義林管處提供

社區自主保育意識萌芽 明星物種的誕生成為生態保護傘

這兩個案例的共通點，就是不斷透過宣導教育讓「山麻雀」跟「諸羅樹蛙」的名字逐漸耳熟能詳，成為當地的明星物種，除了處處可見物種意象，也成功被融入校園課程，形成一股由下而上深深扎根的風氣，化被動為主動地促成社區自主保育行動。而當明星物種被保護，同時也保護了相同環境中的其他物種，甚至這些轉型友善的農產品對耕作者及消費者而言也是種保護。而這種正向的循環需要以「消費」這最簡單直接的行動維繫，分攤農友為保育多付出的成本、支持農友的熱情與理念，甚至提升收入吸引更多夥伴加入，好讓這些物種世世代代住在友善的農村，陪伴我們以及我們的下一代一起生生不息。

生活在竹林裡的諸羅樹蛙。 圖／嘉義林管處提供

(林務局嘉義林區管理處 廣告)