為什麼，高階主管皆引用朱元璋的開國三策來因應快速變化的時代？

今年的11月14日到18日,舉行了台灣第二次兒童權利公約(The Convention on the Rights of Children, CRC)國際審查會議,目標在於檢視台灣政府將CRC相關條文,納入國內法條之後,實際施行狀況,作為推動台灣兒童權利與保護的參考,期許在台灣成長的孩子,能免於暴力與歧視,擁有鼓勵參與的成長環境。

2022-12-06 11:11