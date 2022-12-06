上萬名粉絲狂追 「講客號」跑遍全國傳播講客精神

在全國大小客家活動中，經常能見到5G行動直播車「講客號」的身影。

跑遍全台客庄，化身「變形金剛」的「講客號」，透過擬人化的方式，戴口罩、發冷與各種逗趣巧思梗圖全都上陣，結合空拍機與行動錄音室、攝影棚，成立了多達一萬六千多名粉絲狂追的「講客進鄉團」粉絲專頁。這台傳播語言熱情的 5G 行動直播車，在有溫度的全國旅程中，每到處所攜行的各種講客號小物，均被熱情鄉親索取一空，活力十足。

透過現場直播的方式，忠實的以聲音紀錄每一個重要的客家活動。

包括客家語言在內的多元語言，已是聯合國認為要努力保存和維護的。語言是文化傳承的工具之一，過去都靠老一輩的母語教學者或倡導者將文化與風俗傳承下來，但在網路及國際化快速接觸，文化的創新與融合已成必然的趨勢，除了對多元文化的觀點要更走向理解、開放的態度外，語言及原文化保存更是重要，為了讓更多人了解客家族群文化，承襲傳統精神本色，透過家庭、學校、社區三力，加上講客號深入客家聚落，紀錄與傳承工作更是要加快行動，共同塑造客語及文化保存的永續環境刻不容緩。

深入客家聚落，加速它的紀錄與傳承工作，期待能共同與家庭、學校、社區共同塑造客語及文化保存的永續環境。

因應社群時代，今年更為「講客號」成立「講客進鄉團」粉絲專頁，以輕鬆活潑的方式，跟客家族群粉絲們溝通像是廿四節氣、生活時事議題、講客號活動紀實等，擬人化的講客金剛也會在社群上與粉絲們互動，另外也透過實體活動現場發放講客煎餅與講客號隨身碟等小物，因此每每行經客庄，都會被熱情的鄉親索取一空。

「講客號」團隊自成軍以來，跑遍全台客庄，並化身「變形金剛」，在全台參訪與宣揚客家文化工作不遺餘力，除了體驗各個鄉鎮不同的民情外，更努力透過聲音及影像將他們紀錄保存下來，客家文化保存工作相當重要，隨著天災及現代化開發等許多因素，客家傳統建築物可能會因此而消逝，因此「講客號」在 2022 年也同步使用空拍機來拍攝紀錄這些重要的客家文化聚落及建築，透過空拍影像保存其地景地貌外，更能作為檢視客家文化聚落保存的依據。

保存母語等相關的多語言教育越來越受到重視，我們日常在公共生活中出現的多語言現象也越來越常見，聽到客語的機率已慢慢提高。語言多樣性，需要用可持續的方式協助傳播，並保存傳統知識和文化。講客號的任務，正符合聯合國 SDGs 目標的範疇，促進跨文化的聯繫和母語的共存，透過5G多功能廣播整合行動直播車「講客號」的全台跑透透，來努力保護和捍衛世界文化與自然遺產。

不論晴雨，不分四季，講客號都奔馳在全國客庄的大街小巷裡，默默的紀錄著客家文化。