新光大公主吳欣盈赴比利時登記結婚 宣布幸福新篇章

台灣民眾黨立委吳欣盈今在臉書公布與另一半雷諾（Renaud van der Elst）合照，宣布喜訊；她說本來想安安靜靜結婚生子，但立委角色必須公開一切，日前隻身前往比利時辦理結婚登記，沒有繁文縟節，「幸福，跟儀式無關。」

新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈上個月宣誓就職立委，據悉預產期在明年春季，今她在臉書分享心情，指自己接任立委一個多月，即使懷著身孕也不敢懈怠，坦言「這身分來得有點突然，打亂了我原本的人生節奏。」

民眾黨人士表示，吳欣盈本來預備高虹安選上新竹市長後遞補高不分區立委，沒想到提前了一、兩個月，意外地遞補了前立委蔡壁如職缺。吳欣盈說，她和夫婿雷諾之前就規畫要在雷諾家鄉比利時，一個風景優美的小鎮公證結婚，但因為就職立委延誤了登記手續。

吳欣盈隻身前往比利時，這兩天會和夫婿到市政廳辦理登記，然後再回台灣登記。吳欣盈說，自己非常珍惜這段緣分，隨著肚子裡的寶寶一天天長大，充分體會生命的完整和意義，此刻充滿感恩的心，過去的曲折都是成長養分，也是她人生不能抹滅的印記，「因為經歷過了，才知道被愛，原來是如此珍貴。」

吳欣盈說特意挑選一張夫妻都很喜歡的合照，讓大家也認識雷諾，將組成家庭，「成為圓滿人生中不可或缺的彼此。」她感嘆人生不易，有了夥伴同舟共濟，將牽手向前行，文末未用句號，而以簡版的刪節號作結，宣告幸福的新篇章正要開始。