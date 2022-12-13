嘉義縣政府公開標售：市中心公園宅/火車站精華區土地/彩繪村週邊建地，歡迎民眾踴躍投標！
為提升土地及不動產利用效益，嘉義縣政府公開標售4處縣有非公用房地，包括市中心公園宅、火車站精華區商業及住宅用地等，將於12月23日上午10時，在嘉義縣財政稅務局2樓會議室開標。
本次招標依據嘉義縣縣有財產管理自治條例第52條辦理，標售標的共4處，包括嘉義市3標、布袋鎮1標。其中，坐落於住宅區的宣信大樓1樓(門牌為嘉義市宣信街254之1號)，含3房1廳1衛1陽台，對面就是宣信公園，並鄰近體育場、國民運動中心、南田市場，建物106.38平方公尺，底價4,339,123元。(預約現場看屋請於111年12月15日下午4時30分前電洽：05-3620123分機8484登記預約)
土地方面，則有位於市中心商業區、鄰近嘉義火車站，面積58平方公尺的土地(嘉義市西門段六小段17-6地號)，底價5,626,000元；以及位於自由路及世賢路交叉口的住宅用地(嘉義市北社尾段462-4地號)，鄰近世賢圖書館、北香湖公園，面積52平方公尺，底價14,040,000元。
此外，嘉義縣布袋鎮有一處面積682.71平方公尺的特定專用區甲種建築用地(嘉義縣布袋鎮魍港段386地號)，鄰近全台知名的3D地景彩繪基地——布袋鎮好美里3D彩繪村，底價2,730,840元。
凡法律上許可，有權購置不動產之公私法人及自然人，均可參加投標；外國人欲參加投標，請參照土地法第17條至20條之限制。有意投標者請於開標前1日向嘉義縣政府(嘉義縣太保市祥和一路東段1號3樓財政稅務局公有財產科)領取投標單。
詳情至嘉義縣政府全球資訊網查詢(https://reurl.cc/pZ9K7Z)或洽財政稅務局公有財產科05-3620123分機8484。歡迎民眾踴躍投標！
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