快訊

果粉們可以開始存錢了！外媒爆料「絕對漲」 頂規iPhone 15售價曝光

FTX創辦人在巴哈馬遭到逮捕 可能引渡回美受審

嘉義縣政府公開標售：市中心公園宅/火車站精華區土地/彩繪村週邊建地，歡迎民眾踴躍投標！

聯合線上／ 林啟芬

為提升土地及不動產利用效益，嘉義縣政府公開標售4處縣有非公用房地，包括市中心公園宅、火車站精華區商業及住宅用地等，將於12月23日上午10時，在嘉義縣財政稅務局2樓會議室開標。

嘉義縣政府公開標售市中心公園宅。 圖/嘉義縣政府提供
嘉義縣政府公開標售市中心公園宅。 圖/嘉義縣政府提供

本次招標依據嘉義縣縣有財產管理自治條例第52條辦理，標售標的共4處，包括嘉義市3標、布袋鎮1標。其中，坐落於住宅區的宣信大樓1樓(門牌為嘉義市宣信街254之1號)，含3房1廳1衛1陽台，對面就是宣信公園，並鄰近體育場、國民運動中心、南田市場，建物106.38平方公尺，底價4,339,123元。(預約現場看屋請於111年12月15日下午4時30分前電洽：05-3620123分機8484登記預約)

土地方面，則有位於市中心商業區、鄰近嘉義火車站，面積58平方公尺的土地(嘉義市西門段六小段17-6地號)，底價5,626,000元；以及位於自由路及世賢路交叉口的住宅用地(嘉義市北社尾段462-4地號)，鄰近世賢圖書館、北香湖公園，面積52平方公尺，底價14,040,000元。

布袋鎮特定專用區甲種建築用地，鄰近著名的好美里3D彩繪村。 圖/嘉義縣政府提供
布袋鎮特定專用區甲種建築用地，鄰近著名的好美里3D彩繪村。 圖/嘉義縣政府提供

此外，嘉義縣布袋鎮有一處面積682.71平方公尺的特定專用區甲種建築用地(嘉義縣布袋鎮魍港段386地號)，鄰近全台知名的3D地景彩繪基地——布袋鎮好美里3D彩繪村，底價2,730,840元。

凡法律上許可，有權購置不動產之公私法人及自然人，均可參加投標；外國人欲參加投標，請參照土地法第17條至20條之限制。有意投標者請於開標前1日向嘉義縣政府(嘉義縣太保市祥和一路東段1號3樓財政稅務局公有財產科)領取投標單。

詳情至嘉義縣政府全球資訊網查詢(https://reurl.cc/pZ9K7Z)或洽財政稅務局公有財產科05-3620123分機8484。歡迎民眾踴躍投標！

相關新聞

照片看歷史／1999年職棒味全龍隊宣布解散 龍迷痛哭難接受

1999年12月13日上午9時多，職棒味全龍領隊任中傑被通知和老闆魏應行開會，魏應行強烈表達台灣職棒賭博環境並沒有改善，決定「解散」龍隊，一切後續比照三商虎解散模式，一再強調做出這個決定，最對不起熱愛龍隊的球迷，並在下午3時在聯盟召開記者會，正式對外宣布這個決定，繼三商虎隊之後，味全龍隊也走進歷史，也結束了這支在棒球界經營有21年的老球隊，中華職棒六隊只剩下獅、象、鯨及牛四隊。 ...

出國更便利！ 台德互惠使用自動通關啟用

移民署今天宣布，台灣與德國即日起啟用互惠使用自動通關服務，為兩國交流立下重要里程碑；這也是繼美國、韓國、澳洲、義大利後，...

陸禁我農水產品進口 政院：確實對台特別嚴苛不公

．中國大陸禁止台灣農水產品輸入，金門高粱等飲品也遭禁。行政院秘書長李孟諺今在立法院答詢時表示，中國要求所有食品輸出業者要去登錄許可，食藥署已成立專案小組，專屬平台輔導業者完成登錄程序，但看起來確實受到不公平待遇，其他國家期限都到明年，卻提早一年對台灣做相關處理。...

「登山女神」爭議給台灣的啟示 作家：反思登山核心價值

曾格爾，一位被稱為「橫空出世」的女性登山者，其人其事在今年台灣登山圈掀起巨大波瀾。當然，登山圈只是個很小的地方。對於一般大眾而言，印象可能泰半來自媒體報導的婚外情，不瞭解她為何會成為登山圈的頭條話題。

李文忠：培育榮民下一代 就是傳承榮民精神最好方法

退輔會副主委李文忠今天表示，榮民榮眷基金會辦理清寒榮民子女教育獎學金及教育補助，在獎學金及就學補助上平均發放逾5000萬...

臺大「新世紀文藝復興」研習班 熱烈招生中

從歷史的視角出發，我們發現在過去的重大疫情過後，往往出現一波波的改革浪潮，如過去黑死病在人類歷史蒙上一層恐怖的色彩，接續出現的則是耀眼輝煌的文藝復興時代。在今年發生的新冠疫情，讓全球陷入恐懼與動盪，各

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。