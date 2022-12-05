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跟駐館藝術家一起做夢 兩廳院邀青年學子同行

中央社／ 台北5日電

兩廳院致力於青年培力，以「藝術基地計畫」作為培育人才的重要平台之一，兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院推廣藝術教育及青年培力多年，希望積極培育下一世代的劇場參與者。

兩廳院今天發布新聞稿表示，兩廳院藝術基地計畫舉辦「汪兆謙與阮劇團，行進中的劇場旅程」講座，現場有計畫支持者磊山保經邀請的高中戲劇社同學與社團校友，汪兆謙分享創作與劇團經營的過程之外，也鼓勵莘莘學子勇敢做夢。

汪兆謙與青年學子深入交流，除了細訴高中時期認識戲劇，考上北藝大戲劇系後，如何號召高中話劇社夥伴在寒暑假回鄉演戲，而後返鄉創團，帶動地方文化生態。

汪兆謙也特別鼓勵年輕一代吸取新知、拓展視野，相互扶持及勇敢做夢。汪兆謙也以「小白兔進入叢林裡不一定是壞事，小白兔也可以練肌肉」，期勉青年學子們放膽作夢、勇敢去闖，未來充滿無限可能。

兩廳院表示，藝術基地計畫歡迎青年新血加入，詳情可參考兩廳院官網。

兩廳院 青年 劇場

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