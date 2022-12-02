育達獅子會金門公益行 13罐撲滿回娘家助金門家扶

國際獅子會300D–3區育達獅子會長黃政明今天率領20多位團員前進離島金門，進行社會服務離島公益之旅，並到金門家扶中心將去年家扶兒童館落成紀念的撲滿罐，捐贈給家扶中心，存的滿滿的撲滿，象徵著獅友們的愛心，金門家扶中心感謝他們用實際的行動支持，以撲滿罐和個人捐贈的方式，進行寒冬送暖慰問活動，希望各界都能踴躍捐輸。

黃政明一行今天前進金門展開公益行程，除了捐贈撲滿罐外，也為金門家扶中心「玩具圖書站」揭幕，由家扶中心扶幼主委楊肅謙，代表家扶中心受贈，在場見證的還有扶幼委員李淑賢、邱家樹和家扶中心主任李桂平等人。

黃政明表示，前年金門家扶中心蓋兒童扶幼館時，育達獅子會就發動獅友們捐贈建館經費，對兒童館興建盡一份心力。今天再度號召獅友們，帶著存滿零錢的撲滿罐，隨行一併帶過來給家扶中心，再度貢獻出一份力量，為離島偏鄉的弱勢兒童，再盡一份心力。

楊肅謙表示，感謝育達獅子會的貴賓們，冒著寒風低溫來到金門離島，並帶著滿滿的愛心，溫暖著每一個家扶弱勢兒童的心，在此代表家扶中心所有兒童及家庭，接受這象徵著滿滿愛心，13罐沉甸甸的零錢撲滿罐的捐贈。

李桂平指出，今天揭幕的「玩具圖書站」有別於一般圖書館，有大量的各式書籍提供借閱，玩具圖書站內部只呈列兒童繪本、桌遊以及玩具三種物品，供幼兒或兒童當場操作或借回家中使用。目前因數量不足，將只開放家扶中心的弱勢兒童或家庭使用，預計在農曆春節後完成繪本書籍或玩具補充後，將逐步開放給社區兒童或保母借回家中使用。